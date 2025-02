Matos e Melo avançam no Rio Open com vitória emocionante

A dupla brasileira composta por Marcelo Melo e Rafael Matos iniciou sua trajetória no Rio Open de forma promissora, superando os cabeças de chave quatro, Rajeev Ram e Austin Krajicek, em um embate acirrado que se estendeu por 2 horas. A vitória foi conquistada com os parciais de 5/7, 7/6 (7-5) e 10-4, marcando a importância da performance na competição.

Vindo de um vice-campeonato em Buenos Aires, Melo e Matos mostraram resiliência ao enfrentar adversários que já possuem experiência significativa em torneios internacionais, incluindo uma medalha olímpica em Paris 2024. Durante o jogo, a dupla brasileira destacou-se ao conseguir quatro aces contra seis dos americanos, além de capitalizar em momentos decisivos que lhes garantiram a vitória.

O primeiro set foi marcado por intensa pressão, com ambas as duplas lutando para confirmar seus serviços sob ameaça de breakpoints. Um ponto crucial ocorreu no 12º game, onde os brasileiros conseguiram uma quebra que selou a parcial inicial. No segundo set, apoiados pelo calor da torcida, Melo e Matos mantiveram o nível elevado de jogo, levando a disputa para um tiebreak após confirmar seus saques.

No tiebreak, a presença da torcida foi um fator determinante. Com três mini-quebras favoráveis, a dupla brasileira abriu uma vantagem expressiva de 8-1. Apesar de enfrentar um match-point no 13º ponto do super tiebreak, Melo e Matos não se abalaram e garantiram a vitória em uma nova mini-quebra.

Para a próxima fase do torneio, eles se prepararão para reencontrar a parceria entre o português Francisco Cabral e o holandês Jean Julien Rojer, um confronto que já conhecem das quartas de final em Buenos Aires.

Marcelo Melo ressaltou a importância do apoio da torcida durante a partida: “Foi um excelente jogo. O início foi equilibrado e poderia ter inclinado para qualquer lado. No tiebreak e no super tiebreak, a energia da torcida fez toda a diferença e nos ajudou a manter a superioridade”.

Por sua vez, Rafael Matos expressou sua felicidade por retornar ao evento: “Jogar em saibro com essa torcida é algo especial. A pressão é intensa, mas eu gosto disso; é uma emoção que faz parte do jogo”. Ele também comentou sobre como o suporte familiar e local contribui para seu desempenho.

Após o vice-campeonato em Buenos Aires, Marcelo enfatizou a importância da comunicação entre eles: “Aprendemos com as derrotas. Tivemos uma conversa após o jogo que nos ajudou a focar nas correções necessárias para este confronto. Essa troca de ideias foi fundamental para jogarmos de forma mais alinhada”.

Com essa vitória emocionante, Matos e Melo demonstraram não apenas habilidade técnica, mas também mentalidade forte frente à adversidade. Eles agora buscam continuar seu caminho no torneio carioca com o mesmo espírito competitivo.