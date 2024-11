Matheus Gianello sugere melhorias no bairro Santa Maria

O vereador Matheus Gianello (PL) protocolou indicações para melhorias nas áreas de mobilidade urbana e saneamento básico no bairro Santa Maria. Os pedidos são fruto das demandas encaminhadas ao gabinete do parlamentar e exigem atenção da Prefeitura de São Caetano do Sul para o bem-estar da população.

O parlamentar solicitou à Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob) a pintura da guia na Rua Madeira, 604. “A implantação de uma faixa amarela no local é fundamental para melhorar a segurança e a organização do trânsito, pois os moradores convivem com dificuldades para entrar e sair de suas residências. A sinalização garantirá um espaço reservado, evitando o risco de acidentes”, afirmou o vereador na justificativa da indicação.

Além disso, Gianello encaminhou pedido junto ao Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental (Saesa) para a poda das árvores situadas na alameda Conde de Porto Alegre, na esquina com a rua Arlindo Marchetti, atrás das escolas EMI Marily Chinaglia Bonaparte e EMEI Antônio de Oliveira.

“Devido ao contato das árvores com os fios elétricos, existe o risco de que galhos caiam e atinjam as crianças que estão no playground, o que poderia causar danos irreparáveis aos munícipes, funcionários e estudantes da escola. Contamos com o bom trabalho do Saesa para garantir a segurança da comunidade escolar”, ressaltou o vereador.

“Investir em melhorias nas áreas de mobilidade urbana e saneamento básico não só facilita o cotidiano dos moradores, mas também é um passo essencial para promover o desenvolvimento social de quem reside ou transita pelo bairro Santa Maria”, concluiu Matheus Gianello.