Matheus Gianello indica melhorias no bairro Mauá

O vereador Matheus Gianello (PL) encaminhou indicações à Secretaria Municipal de Obras e Habitação (Seohab) e à Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob) para melhorias no bairro Mauá. O pedido atende às solicitações dos moradores e requer atenção da Prefeitura de São Caetano do Sul em benefício da comunidade.

“Ao passar pela localidade nota-se irregularidades no asfalto, fazendo com que alguns munícipes tropecem ou tenham seus veículos danificados”, disse. “A execução do serviço evitará a ocorrência de danos irreparáveis a quem passa pela localidade”, frisou o parlamentar.

Na área de mobilidade urbana, Matheus Gianello solicitou a realização de estudos visando a implantação de uma lombada na rua Nelson, altura do número 87.

“Contamos com o bom trabalho da Semob para a redução de velocidade dos veículos que passam por esta rua, a fim de que não ocorram acidentes e desta forma promover o bem-estar da população”, ressaltou. “Ações que envolvem tanto a infraestrutura quanto a mobilidade urbana demonstram um compromisso em abordar as necessidades dos moradores”, complementou.