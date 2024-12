Matheus Comparatto é o campeão do BRB Fórmula 4 Brasil em 2024

Terminou no último sábado (14)a terceira temporada da história do BRB Fórmula 4 Brasil Certificado pela FIA. O Autódromo Internacional de Interlagos recebeu a oitava e última etapa de um campeonato movimentado, cheio de nuances e grandes disputas e que só foi definido mesmo na penúltima prova do calendário.

Matheus Comparatto repetiu os feitos de Pedro Clerot e Vinícius Tessaro e agora entra para a galeria dos jovens campeões da categoria de acesso. O adolescente de 17 anos da Oakberry Bassani F4 sequer precisou vencer para confirmar o título principal um ano após garantir a taça de campeão “rookie”.

A caminhada de Comparatto rumo à glória na Fórmula 4 Brasil não foi nada fácil. A temporada se consagrou como a mais disputada até então, e Matheus teve de lidar com a forte performance de Alvaro Cho ao longo do ano e deste fim de semana, em Interlagos. Mesmo sem ter feito o campeonato de forma completa — ausente da segunda etapa do ano —, o piloto da TMG Racing se mostrou um concorrente à altura e engrossou a batalha, levando-a para o último dia de disputas em 2024.

Contudo, valeu a consistência e a regularidade de um jovem que mostrou muito amadurecimento em seus dois anos correndo por uma categoria que já tem um histórico bastante relevante em termos de revelação e lapidação de talentos. Comparatto, agora, vai trilhar novos horizontes de uma carreira que desponta como promissora, agora também levando um título de grande relevância na bagagem, além de 12 pontos para a Superlicença, documento que permite ao piloto competir no Mundial de Fórmula 1.

“Ainda não caiu a ficha, acho que só vai cair quando eu acordar no domingo!”, comentou Comparatto logo após sacramentar a conquista do título. “Queria parabenizar todos os pilotos que competiram ao meu lado, nós sabemos o tamanho do esforço necessário para chegar até a reta final. Quero agradecer a toda a equipe também, a todos que sempre torceram por mim. É um dia que eu nunca vou esquecer”, disse o novo campeão.

A consagração

O grid invertido para a segunda prova da etapa resultou em uma primeira fila formada por Rogério Grotta e Rafa Ferreira, em cenário que contribuiu diretamente para coroar um vencedor inédito na Fórmula 4 Brasil. Correndo pelo campeonato, Comparatto largou em sétimo e manteve a posição, enquanto Cho seguiu em oitavo.

A batalha entre os líderes da tabela esquentou com a vinda de Ethan Nobels como novo ‘player. Comparatto conseguiu levar a melhor e subiu para quinto, enquanto Cho chegou a avançar um pouco, porém não o bastante para representar uma ameaça a Matheus. O piloto da Oakberry Bassani F4 continuou a escalar o pelotão e subiu para quarto. Ao mesmo tempo, Alvaro passou a sofrer pressão de Filippo Fiorentino e perdeu mais posições, de forma que o sonho pelo título ficou adiado de forma definitiva.

Grotta seguiu firme na ponta e conquistou sua primeira vitória na F-4 Brasil. Rafaela Ferreira foi ao pódio com o segundo lugar e também comemorou o título da TMG, campeã entre as equipes. Filippo Fiorentino foi o terceiro colocado. “Foi uma vitória sólida, largando na frente e me mantendo na frente. O desgaste do pneu foi complicado, mas eu consegui administrar. Estou muito feliz com a minha primeira vitória e quero comemorar muito”, disse Rogério Grotta.

Jogo duro até o fim

Alvaro Cho partiu da posição de honra pela última vez na temporada e trouxe Comparatto a reboque na batalha final de 2024. A reta final da prova teve uma disputa intensa entre Trappa e Fiorentino pela terceira posição, com o argentino vencendo. Na frente, Matheus Comparatto foi ao ataque, mas Cho se defendeu. Enquanto isso, Fiorentino retomava sua posição perdida.

Comparatto e Cho protagonizaram uma última volta emblemática para o campeonato mais disputado da breve história da categoria-escola. Os dois receberam a bandeirada praticamente lado a lado, com Cho levando a vitória. Pela segunda vez no fim de semana, Filippo Fiorentino terminou na terceira colocação.

“Não tinha jeito melhor de acabar o ano! Infelizmente o título não veio, acabei ficando com o vice-campeonato. Fico muito feliz pelo Matheus, somos rivais na pista, mas somos amigos fora. Foi um ano de muito aprendizado e de muitas memórias boas, então eu quero ficar com as lembranças desses momentos e agradecer por esse ano”, comentou Alvaro Cho, que também deu adeus à categoria-escola neste sábado.

O BRB Fórmula 4 Brasil, campeonato que tem seus carros abastecidos com Gasolina Podium Petrobras e motorizados pela Abarth, encerrou sua temporada com chave de ouro em frente ao público de Interlagos. Para o próximo ano, a Vicar, controladora da categoria-escola no Brasil, já divulgou um calendário de seis etapas, com início em 4 de maio. As praças deverão ser divulgadas mais adiante.



BRB Fórmula 4 Brasil

Corrida 2, resultado final (top-10)

1º – Rogério Grotta #7 (Cavaleiro Sports), 9 voltas em 14min33s420

2º – Rafaela Ferreira #18 (TMG Racing), +0s838

3º – Gino Trappa #48 (Oakberry Bassani F4) +0s865

4º – Matheus Comparatto #118 (Oakberry Bassani F4), +3s746

5º – Ethan Nobels #12 (Cavaleiro Sports), +7s021

6º – Filippo Fiorentino #37 (TMG Racing), +7s289

7º – Arthur Pavie #88 (TMG Racing), +10s304

8º – Lucca Zucchini #9 (Cavaleiro Sports), +10s555

9º – Alvaro Cho #21 (TMG Racing), +10s617

10º – Alexander Jacoby (Oakberry Bassani F4), +10s934

Corrida 3, resultado final (top-10)

1º – Alvaro Cho #21 (TMG Racing), 18 voltas em 31min48s380

2º – Matheus Comapratto #118 (Oakberry Bassani F4), +0s227

3º – Filippo Fiorentino #37 (TMG Racing), +2s828

4º – Gino Trappa #48 (Oakberry Bassani F4), +3s242

5º – Rogério Grotta #7 (Cavaleiro Sports), +4s277

6º – Arthur Pavie #88 (TMG Racing), +5s963

7º – Rafaela Ferreira #18 (TMG Racing), +6s550

8º – Ethan Nobels #12 (Cavaleiro Sports), +6s989

9º – Murilo Rocha #55 (Oakberry Bassani F4), +7s495

10º – Celo Hahn #00 (TMG Racing), +12s601

Não completaram

Alceu Feldmann Neto #1 (Cavaleiro Sports)

Alexander Jacoby #16 (Oakberry Bassani F4)

Classificação do campeonato (top-10)*

1º – Matheus Comparatto, 337 pontos

2º – Alvaro Cho, 307

3º – Ethan Nobels, 238

4º – Rafaela Ferreira, 222

5º – Gino Trappa, 182

6º – Arthur Pavie, 175

7º – Rogério Grotta, 145

8º – Lucca Zucchini, 117

9º – Ciro Sobral, 109

10º – Filippo Fiorentino,103

*pontuação extraoficial