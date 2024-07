Matheus Brant lança “Forró das Duas”, com participação da cantora Marcia Castro

Matheus Brant acaba de lançar faixa bônus do recém-lançado disco “Eu, você, nós três”. Na música, “Forró das Duas”, Matheus Brant se aventura pelo xote e conta com a participação da cantora baiana Marcia Castro. O single já está disponível em todas as plataformas digitais.

A composição foi criada em 2021, quando o artista ouvia repetidamente “Flor de Tangerina”, de Alceu Valença. Inspirado na “onça-menina” da música, construiu a letra que narra o relacionamento de duas mulheres.

Para enriquecer a canção, Brant convidou Marcia Castro, reconhecida por atravessar diversas vertentes da música baiana, inclusive o forró, que é lindamente celebrado em seu disco “Pipoca Junina” (2023). A artista respondeu ao convite com um áudio, que Brant guarda com carinho: “Matheus, que música linda, amigo! Nossa, que preciosidade de música! Amei, super topo gravar! Adorei, a minha cara!”.

Além da incrível voz da cantora, a produção conta com equipe de peso: Thiago Delegado, no violão; Christiano Caldas, no acordeon; Marcelinho Guerra, baixo; Daniel Guedes e Raul Costa, percussão e Marcelinho Guerra, na produção musical, gravação, mixagem e masterização.

O arranjo simples conduz uma levada tranquila e letra de declaração de amor singela, que também passa por questões sociais enfrentadas pelos relacionamentos lésbicos: “Se por acaso eu não te abraçar/ É que eu tô me acostumando/ A tanta gente nos olhar”, discorre um dos versos.