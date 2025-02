Mateus Solano reflete sobre vida pessoal e redes sociais em entrevista

No cenário artístico brasileiro, o ator Mateus Solano, conhecido por sua carreira consolidada na televisão, agora brilha nos palcos com seu monólogo intitulado “O Figurante”. O ator de 43 anos compartilhou suas reflexões sobre a vida pessoal e os desafios impostos pela era digital.

Solano destaca a importância de manter uma separação clara entre sua vida privada e suas atividades profissionais. Ele enfatiza que, embora seja possível utilizar aspectos pessoais como inspiração artística, é fundamental preservar a integridade do trabalho. “A gente pode até expor, de uma forma artística, a vida pessoal, mas o trabalho precisa ser valorizado! Essa é uma tecla que bato muito”, afirma. O ator critica a superficialidade da atualidade, onde as imagens são frequentemente utilizadas sem consideração.

Apesar de ter presença nas redes sociais, Mateus admite que não é um usuário frequente. “Acho que a gente está no olho de um furacão. Me sinto defasado também, porque metade das pessoas que têm bilhões de seguidores eu não conheço”, confessa. Para ele, essa desconexão é representativa do cenário atual, onde tanto indivíduos quanto empresas parecem estar tentando encontrar seu caminho em meio à confusão das mídias sociais.

O artista expressa esperança de que essa “poeira” se assente com o tempo e que as pessoas possam redescobrir a vida real, desconectando-se das telas. “Espero que isso tenha a ver com a gente largar um pouco das redes sociais, do celular, no sentido de voltar a viver a vida real”, sugere.

O Figurante

No monólogo “O Figurante”, Solano interpreta Augusto, um figurante experiente que se vê em uma jornada introspectiva sobre sua existência e relevância profissional. A história revela um homem que vive uma rotina previsível e anônima, até que começa a questionar o valor do seu papel no mundo das produções audiovisuais.

Juntamente com Miguel Thiré, ator e diretor do espetáculo, Solano desenvolveu um método inovador que utiliza corpo e voz como pilares da performance. Para o ator, essa experiência representa um significativo desafio pessoal e profissional. “Estou saindo da zona de conforto completamente. Durante 1 hora e 10 minutos, sou eu, o público e a comunicação acontecendo”, explica. Ele vê essa nova fase como uma oportunidade para confrontar suas fraquezas e evoluir como artista.

Assim, Mateus Solano não apenas apresenta um novo projeto no teatro, mas também lança luz sobre questões contemporâneas relacionadas ao uso da tecnologia e à autenticidade na vida moderna.