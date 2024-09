Maternidade inaugura sala de cinema para famílias acompanharem o nascimento de bebês

Em uma iniciativa inovadora, o Hospital e Maternidade Santa Helena lançou uma sala de cinema exclusiva para que as famílias possam assistir ao nascimento de seus bebês em um ambiente acolhedor e bem próximo à sala de parto. A proposta é transformar um momento já especial em uma experiência ainda mais memorável.

Equipada com tecnologia de ponta, o espaço possui uma tela de alta definição e um sistema de som ambiente proporcionando uma atmosfera imersiva. A decoração foi cuidadosamente planejada para garantir conforto e privacidade aos familiares, com poltronas confortáveis e um espaço climatizado.

A ideia de criar essa sala de cinema partiu da equipe médica de obstetrícia, que percebeu a oportunidade de oferecer uma experiência única às famílias. “Queríamos criar um espaço onde os familiares pudessem estar presentes de maneira especial durante o nascimento, sem comprometer a tranquilidade e a segurança do procedimento”, explicou Dr. Juan Félix Costa, obstetra e gerente médico do hospital. “É uma forma de celebrar a chegada do novo membro da família de uma maneira ainda mais emocionante”, complementa.

Ao serem informados sobre a novidade, os pacientes têm reagido positivamente. Inclusive, o próximo parto já tem data e confirmação de presença da família: 22 de agosto. “Os pais já informaram que a família vai acompanhar o nascimento do primeiro filho do casal na sala de cinema. Eles estão na expectativa e nós também”, reforça Dr. Juan.

Além do conforto e da inovação tecnológica, a sala de cinema na maternidade também promove um ambiente mais humano e acolhedor. Segundo a médica Talita Costa Freire de Oliveira, Diretora Médica da unidade, o objetivo é fortalecer os laços familiares e tornar o nascimento uma experiência compartilhada, onde cada momento pode ser vivido intensamente.

“Será incrível poder compartilhar esse momento com nossos familiares de uma maneira tão única. Nunca vamos esquecer essa experiência”, disse uma das mães que utilizará o serviço em breve.

A Maternidade Santa Helena reafirma seu compromisso em oferecer cuidados de excelência e experiências diferenciadas para seus pacientes e familiares. A sala de cinema é apenas uma das muitas iniciativas que a instituição tem implementado para garantir o bem-estar de todos.