Maternidade de Diadema recebe cardioversor para atendimento a recém-nascidos

O Hospital Municipal de Diadema (HMD) recebeu, nesta quinta-feira (07/03), um aparelho cardioversor portátil, que será utilizado para atendimento de recém-nascidos e bebês prematuros. A aquisição ocorreu por doação dos Clubes de Rotary Internacional do Distrito 4.420 da área ABC 4 e a cerimônia de entrega foi realizada na maternidade do HMD.

O prefeito de Diadema, José de Filippi Junior, agradeceu à doação e ao empenho dos profissionais da saúde. “Queremos dar condições para que, através da tecnologia, possam cumprir a missão de trabalhador da saúde, que é lutar a favor da vida, principalmente num caso de emergência. É um esforço permanente para equiparmos e dar as condições para o nosso pessoal trabalhar e essa contribuição é de enorme relevância para o município”, ressaltou.

“O equipamento é utilizado para atendimento de parada cardiorrespiratória do paciente, situação que deve ser atendida no menor tempo possível para aumentar a possibilidade de recuperação do paciente sem sequelas”, explica a diretora assistencial do HMD, Denise Pelegrin.

Já o secretário municipal da Saúde, José Antônio da Silva, lembrou as mudanças pelas quais passou o serviço passou desde o início da gestão, ainda no período crítico da pandemia pela covid-19. “Em 2024, tínhamos 10 leitos de UTI funcionando e, hoje, são 30 leitos. Estamos melhorando o atendimento e o equipamento vai auxiliar nessa prestação de serviço. É importante essa contribuição para a cidade”, afirmou.

Para o atual presidente Rotary Club de Diadema Floreat, David Schimitd, a doação foi possível graças à união dos demais clubes da região no emprego dos recursos destinados a projetos pactuando essa ação como prioridade. “Quero expressar minha profunda gratidão a todos que contribuíram para tornar esta doação possível. Este equipamento representa muito mais do que simples objetos; ele representa cuidado e amor pelas crianças. Que esta doação seja símbolo de esperança para todas as famílias que serão beneficiadas”, afirmou.

Estrutura

A aquisição do aparelho vem somar à infraestrutura do Hospital Municipal no atendimento materno-infantil. O serviço passa por reforma desde o ano passado e já foram concluídos o 5º andar, onde funciona a Unidade de Internação da Gineco-Obstetrícia (Maternidade), e o 6º pavimento, em que estão localizadas a neonatologia e a sala de aleitamento materno.

As melhorias vão proporcionar condições mais adequadas até a construção do novo prédio do Hospital. “Desde o início da gestão, fizemos um plano para um hospital novo, procuramos recursos, o Ministério da Saúde (MS) destinou R$ 287 milhões para a construção e estamos em processo de licitação”, acrescentou Filippi. O novo prédio deve ser construído onde atualmente funciona o paço municipal.

Serviço:

Hospital Municipal de Diadema (HMD)

Avenida Piraporinha, 1.682 – Piraporinha.