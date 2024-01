Material escolar usado é foco da campanha social de 2024 do Colégio Singular 

O professor Décio Cattaruzzi, coordenador do Singular Social, programa de responsabilidade social do Colégio Singular e do cursinho Singular Anglo, iniciará em breve a tradicional Campanha de arrecadação de material escolar.

A ação marca a temporada 2024 e no período de 22 de janeiro a 28 de fevereiro, todas as unidades da rede de ensino arrecadarão lápis preto e de cor, giz de cera, cadernos, livros, borrachas, réguas, mochilas e canetas, dentre outros materiais escolares novos ou seminovos.

Todos os itens arrecadados serão destinados a creches e orfanatos localizados na região do Grande ABC e o endereço das unidades do Singular pode ser conferido no portal www.singular.com.br

Ao longo do ano letivo, o Colégio Singular promove várias ações que visam colaborar com as pessoas em situação de vulnerabilidade, além de despertar nos alunos a importância da responsabilidade social.