‘Mataram por engano, confundiram o carro’, diz mãe de João Rebello

A atriz e diretora Maria Rebello, mãe de João Rebello Fernandes, se pronunciou sobre o assassinato do ex-ator mirim nesta sexta-feira (25).

Ela afirma que o filho foi morto por engano. “Terra violenta! Mataram por engano, confundiram o carro! Ele estava vivendo em uma cidade onde parecia uma vida tranquila com sua mulher Karine tocando, fazendo festa com sua doçura. Meu luto será eterno!”, escreveu nos comentários de uma publicação sobre a morte do filho, que era DJ.

A mãe afirmou que não conseguia dormir. “Não consigo fechar os olhos! Obrigada pelas palavras, tô acordada sozinha e Carol foi pra Trancoso”, disse. Carol é a irmã de João, e recentemente os dois se mudaram juntos para Trancoso.

Maria deixou o comentário num post em que o ator Renato Rabelo lamenta a morte de João. Em resposta ao comentário dela, Renato afirmou: “Eu nem sei o que falar! Estou chocado, nem consegui dormir direito! Tantas perdas em tão pouco tempo! Que Deus te dê forças para seguir em frente e que seu coração seja preenchido com amor e esperança. Vou orar pra que ele tenha compreensão e que vocês tenham conforto! Um grande beijo com todo afeto!”

EX-ATOR MIRIM FOI MORTO A TIROS

Segundo testemunhas, João foi atacado por dois homens enquanto estava dentro de um carro. Ele foi atingido por vários disparos nas proximidades da Praça da Independência. A informação foi confirmada a Splash pela Polícia Civil do estado.

Caso é investigado pela 1ª Delegacia Territorial. A polícia informou que realiza diligências para identificar a autoria e a motivação do crime.

João era sobrinho de Jorge Fernando. O diretor, que morreu em 2019, comandou produções como “Guerra dos Sexos” (1983), “A Próxima Vítima” (1995) e “Chocolate com Pimenta” (2003).