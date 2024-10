Massa e Campos estreiam no Uruguai disputando a ponta da tabela

As mascotes dos Postos Petrobras, Lu e Brás, seguem firmes ‘hablando español’. Depois da etapa na Argentina, a Stock Car continua o giro sul-americano e desembarca pela primeira vez na história no Uruguai, e o Time Lubrax, patrocinado pela Vibra, chega de olho no alto da tabela.

Felipe Massa, líder da temporada, quer sair do Autódromo Victor Borrat Fabini, em El Pinar, a 31 quilômetros da capital Montevidéu, ainda em primeiro.

“É uma pista nova para mim e para tantos outros pilotos, mas é muito legal ter essas corridas no exterior, porque mostra o sucesso que é a Stock Car. A minha expectativa é grande, espero continuar conquistando bons resultados como venho fazendo durante toda a temporada. A gente sabe que os 30 quilos de lastro que o líder leva no carro podem ser um complicador nessa disputa por milésimos de segundo, mas vamos com tudo para fazer um bom fim de semana, constante e marcar muitos pontos”, disse Massa, que tem 696 pontos, 12 a mais que o segundo colocado.

Julio Campos, sexto no campeonato, com 637 pontos, também acha bacana visitar mais um país com a Stock, que segue ampliando seus horizontes, e vai com tudo para escalar a classificação.

Campos subiu ao pódio em Goiânia

(Créditos: Rodrigo Guimarães / Vibra)

“A gente está muito perto dos líderes, o campeonato está bem embolado e o objetivo é sair do Uruguai pelo menos entre os três primeiros, brigando pelo título nas duas últimas etapas. Estamos com pouco peso de lastro no carro nesta etapa, apenas cinco quilos, e isso é uma vantagem para a gente neste fim de semana. Vamos para cima!”, explicou Julio.

A Stock Car vai correr no circuito #12 do Autódromo Victor Borrat Fabini. Conhecido como Perimetral, tem 3.120 metros de extensão, 12 curvas e é percorrido em sentido horário.

Nesta quinta, serão realizados os primeiros treinos. A definição dos grids de largada é na sexta e as duas corridas serão no sábado.