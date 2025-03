MASP reabre vão livre com performance de Anna Maria Maiolino

Após a conclusão do trabalho de restauro e revitalização da laje de cobertura do vão livre, o MASP – Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand abre o espaço, agora sob sua gestão, com a exibição gratuita de KA, uma performance da artista ítalo-brasileira Anna Maria Maiolino (1942). Reconhecida com o Leão de Ouro da 60ª Bienal de Veneza pelo conjunto da obra, Maiolino se apresenta entre os dias 27 e 30 de março.

KA faz parte da série Entrevidas, criada em 1981 durante a ditadura militar no Brasil. Assim como na versão original, a artista caminha em meio a ovos espalhados pelo chão, simbolizando a fragilidade da vida em tempos de incerteza. Na adaptação contemporânea, além do caminhar, Maiolino incorpora o gesto das palmas das mãos levantadas, representando uma expressão de rendição. O gestual conecta-se tanto com a história de guerras e conflitos globais quanto com a violência urbana nas cidades brasileiras, tornando-se um apelo poético-político por paz e desarmamento.

O título KA faz referência à civilização egípcia, onde o termo designava o ato de levantar as mãos, simbolizado por um hieróglifo de braços erguidos. O gesto evocava significados como força vital, oferenda e proteção.

“O MASP é um dos museus mais importantes da cidade de São Paulo. Expandir sua atuação expositiva no vão livre é uma maneira de incorporar a comunidade do entorno e democratizar o espaço do museu”, afirma Anna Maria Maiolino.

Nova programação cultural no espaço revitalizado

A performance de Maiolino marca o início da programação artística e cultural do MASP para o vão livre. A partir de 10 de abril, será exposta a instalação interativa O Outro, Eu e os Outros, do artista colombiano Iván Argote. Composta por duas gangorras de grandes dimensões, a obra convida o público a refletir sobre equilíbrio e movimento coletivo.

O restauro do Edifício Lina Bo Bardi, que incluiu a pintura dos pórticos e a reforma da laje de cobertura, foi viabilizado por meio do patrocínio das empresas AkzoNobel, Citi Brasil e Instituto Levy & Salomão. O vão livre também passa a contar com wi-fi gratuito oferecido pela Vivo, mobiliário urbano, segurança e iluminação.

SERVIÇO

KA – Anna Maria Maiolino

Datas: Quinta-feira (27.3), às 20h Sexta-feira (28.3), às 20h Sábado (29.3), às 15h Domingo (30.3), às 15h

Local: Vão livre do MASP

Vão livre do MASP Entrada gratuita

Endereço:

MASP – Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand

Edifício Pietro Maria Bardi

Av. Paulista, 1578 – Bela Vista, São Paulo, SP

Telefone: (11) 3149-5959

