MASP hasteia bandeira LGBT+ em sua fachada durante a Parada de São Paulo

Ocupar lugares e levar a visibilidade da história da comunidade LGBTQIAPN+ a todos os territórios sempre foi a missão do Castro, que começou como uma festa, se tornou um festival de música e nesta edição expande ainda mais suas fronteiras e se apresenta como um festival de arte, cultura e entretenimento. Dando início a Arena do Orgulho LGBT+, o Castro Festival, em parceria com Amstel, se uniram para um momento histórico: hastear a bandeira LGBT no Museu de Arte mais importante do hemisfério Sul, o Museu de Arte de São Paulo (MASP).

Para oficializar essa iniciativa, representantes do Castro Festival, da Amstel e de diversas organizações LGBTQIAPN+ estarão presentes na ação, que ficará disponível durante o domingo da Parada, dia 02 de junho. O projeto teve a concepção pela agência Macunaíma.

“É um momento de grande importância para todos nós. Hastear a bandeira do Orgulho LGBTQIAPN+ no MASP simboliza não apenas o reconhecimento, mas também o compromisso com a luta por igualdade e respeito. Esperamos que essa iniciativa inspire outras instituições”, declara o empresário e idealizador do Castro Festival, João Felipe Villanova.

Cecília Preto Alexandre, diretora de marketing das marcas mainstream e economy do Grupo HEINEKEN, reforçou o compromisso da marca com a causa LGBTQIAPN+. “Acreditamos que a diversidade é um valor fundamental e que todos devem ter o direito de expressar sua identidade livremente e sem medo de discriminação. Como patrocinadores master da Parada SP com a marca Amstel, teremos diversas iniciativas para a comunidade e estamos muito orgulhosos de apoiar o Castro Festival e de fazer parte deste momento histórico para todos no MASP”, destaca.

O Castro Festival se compromete com o propósito de levar orgulho o ano todo e, por isso, promovendo o respeito às diversas identidades de gênero e orientações sexuais, terá uma programação exclusiva que reúne cultura, arte, conteúdo, conhecimento, diversão e transformação, apoiado pela Lei Rouanet. A agenda cultural começa em agosto com uma série de oficinas profissionalizantes, painéis, mostra de filmes e artes cênicas e se estende até dezembro.

“Mais do que um festival de música, somos um espaço de cultura, escuta ativa e trocas potentes entre todos os nossos. Neste ano, propomos um novo formato de entretenimento, mas seguimos a nossa premissa de potencializar a diversidade e inclusão em um projeto sobre cultura LGBT, representatividade, transformação e debate”, enfatiza a empresária e fundadora do Castro, Lily Scott.

Curiosidades sobre hasteamento da bandeira LGBTQIAPN+ no MASP

Dimensão da bandeira: 70 x 14m;

Material: lona ortofônica;

O projeto foi aprovado por todos os órgãos de patrimônio histórico, já que o MASP é tombado nas 3 esferas: municipal, estadual e federal;

A bandeira será hasteada na fachada do museu de baixo para cima com o apoio de 16 pessoas subindo simultaneamente.