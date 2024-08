MASP apresenta primeira mostra do sul-coreano Kang Seung Lee

Ao evocar a intimidade e o afeto, assim como os estados de sofrimento e pertencimento, a obra audiovisual Lazarus (2023) homenageia e reimagina histórias e experiências da comunidade queer na Sala de vídeo: Kang Seung Lee. O trabalho em cartaz no MASP – Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand, a partir de 23 de agosto, também está em exibição no núcleo contemporâneo da 60ª Bienal de Veneza.

Inspirado na obra Lásaro (1993), de José Leonilson – instalação feita com duas camisas costuradas juntas, considerada o último trabalho do artista brasileiro – e no balé original Unknown Territory (1986), do coreógrafo singapurense Goh Choo San (1948-87), o vídeo apresenta um dueto de movimentos mínimos e intencionais. Ao replicar a obra de Leonilson em Sambe, tecido de cânhamo tradicionalmente usado na Coreia para mortalhas funerárias, os bailarinos interagem coreografando uma homenagem às vidas e memórias perdidas durante a epidemia do HIV/aids, inclusive às de ambos os artistas, que faleceram de doenças decorrentes do vírus.

“Eu sempre entendi que o meu trabalho artístico é influenciado por pessoas que vieram antes de nós, especialmente em relação às histórias queer de diferentes nações. Frequentemente pesquiso e reposiciono essas narrativas e arquivos, conectando geografias e experiências distintas, e acredito que há uma possibilidade de criar novos conhecimentos neste processo”, reflete Kang Seung Lee.

Com curadoria de Amanda Carneiro, curadora, MASP, a mostra apresenta ainda mais uma obra de Kang Seung Lee. Untitled (Lazaro, Jose Leonilson, 1993) (2023) é composta por diferentes materiais – grafite, pérolas, pergaminho, agulha para piercing e linha antiga de ouro 24K – junto a um desenho da vestimenta escultural criada por Leonilson. A obra Lásaro, do artista brasileiro, poderá ser vista na mesma ocasião de visita ao trabalho de Lee, na mostra Leonilson: agora e as oportunidades, no primeiro andar do MASP. “Lee associa fragmentos de uma espécie de história material do mundo com histórias subjetivas, sobretudo de homens homossexuais que faleceram por conta da crise da aids, exaltando suas histórias. Seu trabalho remete a uma ideia de fragilidade ao mesmo tempo que evidencia a força narrativa desses encontros”, pontua Amanda.

Untitled (Lazaro, Jose Leonilson, 1993) foi incorporada ao acervo do MASP como parte dos esforços que o museu tem realizado para internacionalizar sua coleção de arte contemporânea.

Em 2024, a programação da Sala de vídeo integra o ciclo de Histórias da diversidade LGBTQIA+ no MASP, que já apresentou as mostras de Masi Mamani/Bartolina Xixa, Tourmaline e Ventura Profana, e exibirá a produção audiovisual de Manauara Clandestina.

SOBRE KANG SEUNG LEE

Ao explorar imagens, textos públicos e privados, artefatos e objetos de arquivos, coleções de arte, bibliotecas e arquivos queer, o artista multidisciplinar Kang Seung Lee dedica seu trabalho especialmente ao legado de pessoas LGBTQIA+, ressaltando vozes e contranarrativas frequentemente negligenciadas.

Kang Seung Lee (Seul, Coreia do Sul, 1978) vive em Los Angeles e seus trabalhos foram incluídos em exposições internacionais, como a 60ª Bienal de Veneza (2024); Made in LA, no Hammer Museum (2023); New Museum Triennial (2021); e Gwangju Biennale (2021). Ele também participou da documenta fifteen (2022). O artista realizou exposições individuais e projetos em instituições como Museu Nacional de Arte Moderna e Contemporânea, em Seul (2023); Vincent Price Art Museum, em Los Angeles (2023); 18th Street Arts Center, em Santa Monica, CA (2020); Artpace, em San Antonio (2017) e Pitzer College Art Galleries, em Claremont (2015). Sua obra integra a coleção do Getty Research Institute, Hammer Museum, National Museum of Modern and Contemporary Art, Solomon R. Guggenheim Museum e do MASP.

SERVIÇO

SALA DE VÍDEO: KANG SEUNG LEE

Curadoria Amanda Carneiro, curadora, MASP

2º subsolo

Visitação: 23.8.2024 a 27.10.2024

MASP – Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand

Avenida Paulista, 1578 – Bela Vista

01310-200 São Paulo, SP

Telefone: (11) 3149-5959

Horários: terças grátis e primeira quinta-feira do mês grátis; terças, das 10h às 20h (entrada até as 19h); quarta a domingo, das 10h às 18h (entrada até as 17h); fechado às segundas.

Agendamento on-line obrigatório pelo link masp.org.br/ingressos

Ingressos: R$ 70 (entrada); R$ 35 (meia-entrada)