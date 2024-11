Masp anuncia nova expansão com prédio de 14 andares para 2025

O Museu de Arte de São Paulo (Masp) anunciou que inaugurará um novo edifício em março de 2025, expandindo significativamente suas instalações. Localizado ao lado do prédio principal na icônica Avenida Paulista, o novo espaço terá 14 andares e aumentará a área expositiva do museu em 66%, ampliando sua atuação total de 10.485 m² para 21.863 m².

A reforma, já concluída, teve um custo aproximado de R$ 250 milhões, valor arrecadado inteiramente por meio de doações privadas, sem a utilização de incentivos fiscais. Inicialmente, o orçamento era de R$ 180 milhões, conforme anunciado em 2021.

Este acréscimo permitirá que o Masp exponha uma parte maior de seu acervo, que conta com mais de 12 mil obras, das quais atualmente apenas cerca de 1% está disponível ao público. O novo edifício adicionará cinco galerias de exposição, espaços multiuso, salas para seminários e oficinas, além de um laboratório dedicado à restauração de obras de arte.

Uma das inovações será a ligação subterrânea entre o novo prédio e o atual edifício projetado por Lina Bo Bardi, sob a Rua Professor Otávio Mendes. Este novo espaço será batizado em homenagem a Pietro Maria Bardi, primeiro diretor artístico do museu e marido da arquiteta Lina Bo Bardi.

Heitor Martins, diretor-presidente do Masp, destacou a expectativa de atrair até dois milhões de visitantes anualmente com esta expansão e ressaltou as melhorias na experiência do público.

O projeto atual é fruto de planos antigos que remontam a 2005, quando o Edifício Dumont-Adams foi vendido para a Vivo. A intenção original era ceder o uso do prédio ao museu em troca da exploração publicitária na fachada. Entretanto, obstáculos como a Lei Cidade Limpa inviabilizaram essa parceria nos anos subsequentes.

Sob a gestão de Alfredo Egydio Setubal, os desafios financeiros foram resolvidos e um acordo foi firmado com a Vivo em 2014. Em 2021, quando o projeto foi oficialmente anunciado, a Vivo confirmou seu patrocínio ao museu.

O histórico do Masp remonta a sua inauguração em 1947 na Rua 7 de Abril. Em 1968, o acervo foi transferido para sua localização atual na Avenida Paulista. O edifício desenhado por Lina Bo Bardi é hoje considerado um marco da arquitetura moderna mundial e um cartão-postal da cidade.

A previsão é que o novo edifício esteja totalmente operacional em 2025, marcando uma nova era para o Masp e para a cena cultural paulistana.