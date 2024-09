Martinelli se torna jogador do Fluminense com mais jogos na Libertadores

Martinelli tornou-se o jogador do Fluminense com o maior número de partidas na história da Copa Libertadores.

O meia chegou aos 30 jogos na competição na partida contra o Atlético-MG, nesta quarta (18), no Maracanã. O jogo terminou com vitória tricolor por 1 a 0.

Anteriormente, ele dividia a liderança com o ex-atacante Fred, que tem 29.

Martinelli iniciou a partida como titular. O jogador, porém, foi substituído aos 17 minutos do primeiro tempo para a entrada de Lima.

O meia foi campeão da Libertadores pelo Tricolor ano passado. No total com a camisa do Flu, ele soma 216 partidas e nove gols como profissional. Ele foi revelado pelo clube.

Veja abaixo o ranking:

Martinelli – 30 jogos

Fred — 29 jogos

Thiago Neves — 28 jogos

André — 26 jogos

Fábio e Jhon Arias — 25 jogos

Edinho, Nino e Paulo Henrique Ganso — 24 jogos