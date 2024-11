Martin Duplessis conquista bicampeonato latino-americano de Rally Raid

Após o título latino-americano de Rally Raid do ano passado, Martin Duplessis repetiu o feito na temporada 2024 e comemorou vitórias na classificação geral das motos e na categoria Moto 1. O piloto argentino da equipe Honda Racing voltou a acelerar a motocicleta CRF 450RX nas competições válidas pelo Campeonato Latino-Americano da modalidade, que conta com a chancela da FIM (Federação Internacional de Motociclismo) e foi formado por duas provas do SARR (South American Rally Race) e pelo Sertões.

“Conquistar o bicampeonato latino-americano de Rally Raid foi muito importante para mim, sem dúvidas é um feito muito especial. Pude acabar o ano da melhor maneira, consagrando essa conquista que é importante para mim e para todos da nossa equipe e os que nos apoiam”, declarou Duplessis.

O desafio final no SARR teve fim neste domingo (24/11), na Argentina, após cinco dias de disputas e 1.320 quilômetros entre San Juan e Fiambalá. Duplessis ditou o ritmo da corrida e confirmou vitória na geral das motos, além de ser o mais rápido na classe Moto 1. “Foi uma prova muito difícil. Além do clima quente, a região tem muitos rios, pedras, dunas e areias. A navegação foi muito exigente. Como eu larguei todos os dias sempre na frente, tive que fazer uma navegação perfeita”, continuou.

Para Duplessis, o resultado coroa um trabalho de equipe. “A final do SARR foi uma corrida muito legal para mim, tive a equipe Honda Racing Brasil comigo trabalhando todos os dias, chefiada pelo Dário Julio, e ainda tive o meu mecânico da Argentina e o meu pai no time de apoio, como uma grande família. Agradeço a cada um deles e a todos que me ajudam e torcem por mim, espero que 2025 traga ainda mais conquistas”, finalizou o piloto.

A equipe Honda Racing de Rally tem o patrocínio de Pro Honda, Honda Seguros, DID, NGK, Ogio, Michelin e Fly.