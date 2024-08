Marta ‘volta no tempo’ e reencontra EUA com chance de mudar resultado

Após 16 anos, a cena se repete, Marta veste a camisa 10 da seleção brasileira em uma final olímpica contra os Estados Unidos. Estreante em Atenas 2004 e frustrada em Pequim 2008, a atacante, neste sábado (10) uma veterana, tenta, enfim, dar o troco nas norte-americanas e assumir, nas Olimpíadas de Paris 2024, o lugar mais alto do pódio.

A final do futebol feminino nos Jogos de Paris acontece às 12h (de Brasília), no Parque dos Príncipes, estádio do PSG.

Será a terceira final olímpica entre Brasil e Estados Unidos, ambas com Marta e prata amarga. As duas decisões foram para a prorrogação e terminaram com as norte-americanas bicampeãs olímpicas. Em 2004, os EUA venceram por 2 a 1 e, em 2008, por 1 a 0.

A final de 2008 ainda contou com desabafo de Marta durante a prorrogação. “Meus Deus, o que foi que eu fiz de errado“, lamentou a camisa 10, que na época já tinha duas Bolas de Ouro, prêmio de melhor jogadora do mundo. Marta levou mais quatro, em 2008, 2009, 2010 e 2018.

Após 16 anos, a veterana de 38 anos tenta mudar a última página da história para se despedir com um título inédito. Marta volta à seleção brasileira após cumprir dois jogos de suspensão e também busca a artilharia máxima da competição. Ela tem 13 gols, um a menos do que a compatriota Cristiane, que não foi convocada por Arthur Elias.

A camisa 10, contudo, já vê a seleção caminhar sem ela e pode começar a disputa pelo ouro do banco de reservas. Sem Marta, o Brasil venceu a França pela primeira vez em sua história, pelas quartas de final das Olimpíadas, e goleou a atual campeã mundial Espanha pela semifinal.

“Não decidi ainda a escalação da Marta. A recuperação é muito importante, e fazemos um acompanhamento de rotina junto ao núcleo de saúde e performance para definir quem será titular. Vamos fazer uma reunião nesta noite [da última sexta-feira]. É muito bom contar com o retorno da Marta. Ela está incluída nesse método de trabalho”, disse Arthur Elias, técnico da seleção brasileira.

O Brasil já venceu os EUA?

O resultado seria inédito nos Jogos Olímpicos, mas já aconteceu na Copa do Mundo. A seleção brasileira goleou as norte-americanas por 4 a 0 nas semifinais do Mundial de 2007, com gols de Marta (2x), Cristiane e Leslie Osborne (contra). Na sequência, o Brasil perdeu por 2 a 0 para a Alemanha na final.

A seleção brasileira também foi campeã pan-americana com goleada na final contra as norte-americanas. Jogando em casa, o Brasil venceu por 5 a 0 para ficar com o lugar mais alto do pódio. Marta (2x), Cristiane (2x) e Daniela marcaram.

No retrospecto entre as seleções em jogos oficiais, os EUA estão em vantagem. Em 31 jogos, as norte-americanas somam 24 vitórias, com o Brasil com apenas três vitórias, além dos quatro empates.

O último encontro entre as seleções foi na final da Copa Ouro Feminina da Concacaf, com vitória das americanas por 1 a 0. Já a último triunfo verde-amarelo aconteceu em 2014, em amistoso, com três gols de Marta.