Marta anuncia noivado com Carrie Lawrence, lateral-direita do Orlando Pride

A atacante Marta, 38, está noiva. Medalha de prata nas Olimpíadas 2024, a jogadora divulgou nas redes sociais imagens do seu noivado com a lateral-direita Carrie Lawrence, 27. As duas, que atuam no Orlando Pride, time da NWSL, da liga feminina nos Estados Unidos, estão juntas desde 2022.

Carrie, que aproveitou a pausa na competição para acompanhar a então namorada em Paris, se emocionou com o pedido de casamento. Familiares e amigos do casal acompanharam depois a celebração em um restaurante. Algumas jogadoras do Orlando Pride marcaram presenças no evento. A data do casamento não foi anunciada.

O Orlando Pride é o atual líder da liga americana feminina, com 38 pontos. Após a interrupção para os Jogos Olímpicos, a competição vai recomeçar esta semana. O time de Marta e Carrie vai enfrentar o Houston Dash, das brasileiras Tarciane e Andressa Alves, na próxima sexta-feira (23).

No início do ano, a maior jogadora da história do futebol brasileiro, afirmou que deseja ser mãe: “Tenho o sonho e o desejo de ter filhos. Pegar uma cadeira e estar sentada à beira do campo vendo-os jogar e levá-los para o treinamento. Espero que isso possa se tornar realidade”, disse, em entrevista ao site da Fifa.