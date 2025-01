Marquise desaba e deixa um morto e um ferido no centro de São Paulo

Na noite desta quarta-feira (22), um desabamento trágico na calçada da rua Albuquerque Lins, 232, no bairro de Santa Cecília, em São Paulo, resultou na morte de um homem e ferimentos em outro. O incidente ocorreu por volta das 20h, em uma área onde não havia chuva ou vento no momento do acidente.

O comerciante José Francisco Felinto, de 61 anos, que presenciou a cena, relatou que a vítima fatal, identificada como Manuel Pereira Ramos, de 62 anos, era um frequentador habitual de seu bar. Ramos estava com amigos na calçada quando a marquise de um prédio adjacente desabou sobre o grupo.

Manuel Pereira Ramos, conhecido entre os amigos como Faísca, não sobreviveu ao impacto e faleceu no local. A cena deixou a calçada repleta de destroços, incluindo mesas, cadeiras e garrafas de cerveja. Testemunhas relataram que naquele momento eles estavam se divertindo, cantando e tocando violão.

Outro homem que estava presente durante o desabamento sofreu ferimentos e foi rapidamente atendido pelos bombeiros, sendo levado ao pronto-socorro da Santa Casa. Uma terceira pessoa que estava nas proximidades conseguiu escapar sem ferimentos.

Uma vizinha do local, que preferiu permanecer anônima, comentou sobre uma obra em andamento no prédio afetado. Ela destacou que, devido ao status de patrimônio histórico do imóvel, qualquer modificação na fachada é proibida. Segundo ela, foi precisamente a parte original da construção que cedeu.

Até as 22h daquela noite, o corpo de Manuel ainda permanecia no local, aguardando a chegada do Instituto Médico Legal (IML). Familiares do falecido chegaram à cena pouco antes das 22h para reconhecer o corpo.

A Polícia Militar isolou a área para veículos e permitiu apenas a passagem de pedestres. Equipes da Defesa Civil também foram acionadas para realizar uma avaliação estrutural do imóvel danificado.