Marquinhos Sensação convida Ferrugem para o projeto “Pintando o Samba de Prateado”

Ainda no belíssimo clima de Carnaval, Marquinhos Sensação divulga mais um EP do projeto “Pintando o Samba de Prateado” – que tem como objetivo apresentar músicas produzidas pelo artista ao lado de Wilson Prateado – nesta sexta-feira (16). Desta vez, o projeto chega com a participação de Ferrugem, um dos principais nomes da música brasileira.

A arte consegue conectar diversas gerações e neste trabalho não é diferente. Por isso, ao lado de um novos nomes da cena brasileira, o artista deu voz a quatro faixas, sendo elas: “Apelo”, “Amante, Amor, Amiga”, “Quando O Sol Nascer” e “Flashback”.

Quando “Apelo” foi escrita, Ferrugem completava um ano de idade e, hoje, os dois atuam juntos em uma nova versão. “O melhor de tudo neste projeto é ver esse público jovem do Ferrugem cantando as músicas que eu gravei há mais de 30 anos. Isso não tem preço”, comenta Marquinhos. “É algo inexplicável, só tenho que agradecer esse menino maravilhoso que nos ajudou a abrilhantar ainda mais aquela noite”, completa o artista.

“A expectativa para o lançamento dessas músicas é a melhor possível, porque vai ser um encontro de gerações, algo fantástico, né? Tudo fica ainda mais especial, pois são músicas eternizadas e isso não tem preço ou dimensão, estou muito feliz”, finaliza.

“Pintando o Samba de Prateado” pode ser um projeto que começou a ser divulgado recentemente, mas vale lembrar que ele é fruto de uma parceria que floresceu ao longo de 35 anos entre Marquinhos Sensação e o renomado compositor e produtor Wilson Prateado. O projeto completo foi gravado em São Paulo e é uma coleção de mais de 40 composições criadas por Prateado em colaboração com outros autores.

E, ao escolher o repertório, Marquinhos revelou o seu desejo de interpretar músicas que admirava, mas que originalmente foram gravadas por outros artistas. Além dos sucessos do Grupo Sensação nos anos 90, o repertório inclui hits de Belo, Zeca Pagodinho e outros, como “Resumo de Felicidade”, “Reinventar” e “Cada Um No Seu Cada Um”.