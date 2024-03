Marketing é tema de palestra da ACISA em parceria com o SEBRAE

O marketing é uma das estratégias empresariais mais importantes para o sucesso de uma marca, de um produto ou de um serviço. Quando mal elaborado, pode levar um empreendimento ao fracasso.

Por isso, esse será o foco da segunda palestra de 2024 da ACISA – Associação Comercial e Industrial de Santo André – em parceria com o Sebrae, no próximo dia 19 de março (terça-feira), das 18h às 22 horas. No formato presencial, o evento será gratuito e para participar, os interessados deverão fazer a sua inscrição por meio do link