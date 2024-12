Marisa Monte encerra Festival Navegante com shows memoráveis

O Festival Navegantes, realizado a bordo do cruzeiro promovido pela PromoAção, foi um sucesso absoluto em sua última noite. A anfitriã Marisa Monte emocionou as 5 mil pessoas presentes com um repertório impecável, que incluiu sucessos como “Ainda Bem”, “O Que Me Importa”, “Dança da Solidão”, “Depois”, “Gentileza” e “Sou Feliz, Alegre e Forte”.

O evento também contou com apresentações de destaque. O cantor Silva encantou o público com o show “Silva Canta Marisa”, uma homenagem à obra da artista, que reforçou o clima intimista e emocionante do festival.

Para encerrar com chave de ouro, Seu Jorge subiu ao palco trazendo canções inéditas de seu mais recente trabalho, “Baila Lá Baiana”, além de clássicos que fizeram todos cantarem juntos, como “Carolina”, “Burguesinha” e “Amiga da Minha Mulher”.

O Festival Navegantes consolidou-se como um evento único, unindo música, arte e a experiência inesquecível de um cruzeiro temático. A parceria entre artistas consagrados e o cenário exuberante do mar garantiu um encerramento memorável para o público e para a organização.