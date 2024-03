Mario Reali assume como novo secretário de Governo em Diadema

O prefeito de Diadema, José de Filippi Junior, nomeou nesta sexta-feira, 01 de março, como secretário de Governo, o ex-prefeito da cidade Mario Reali. Reali, que até então era secretário executivo no Consórcio Intermunicipal Grande ABC, retorna à administração diademense para substituir Deivid Couto, que por sua vez, passa a atuar apenas como secretário de Segurança Cidadã. As mudanças visam potencializar o trabalho do governo do prefeito Filippi neste último ano de mandato.

“A minha história é totalmente ligada às políticas públicas de Diadema, onde já fui prefeito, onde já fui secretário e é com grande alegria e entusiasmo de continuar ajudando a mudar a vida da nossa população que eu volto a integrar o governo Filippi”, afirmou Mario Reali.

Filippi destacou a confiança e proximidade com Reali. “A gente está entrando na reta final do nosso governo, celebrando tudo o que já foi realizado, mas ainda com muita coisa a fazer e com certeza esse é reforço de peso para o nosso governo”, pontuou Filippi. “E a gente segue tranquilos com o Deivid à frente da Segurança Cidadã, que tem intensificado o estreitamento de relações com as Polícias Militar e Civil, tudo isso se reverte em benefícios para a cidade”, finalizou.