Marinha do Brasil realiza operação após morte de médica no Hospital Naval em RJ

A Marinha do Brasil iniciou uma operação militar na área circundante ao Hospital Naval Marcílio Dias, localizado na zona norte do Rio de Janeiro. A decisão foi tomada após a morte trágica da capitã Gisele Mendes de Souza e Mello, uma médica da força armada, que foi vítima de um disparo acidental no último dia 10.

A ação, que começou nesta quinta-feira (12), envolve efetivos do Corpo de Fuzileiros Navais e tem como objetivo principal assegurar a segurança dos profissionais e usuários do hospital. Segundo um comunicado oficial da Marinha, a ocupação abrangerá um perímetro de até 1.320 metros em torno da instituição de saúde.

Não há uma data estipulada para o término da operação, conforme informou a corporação. A iniciativa visa proporcionar um ambiente mais seguro para a tripulação e os pacientes que dependem dos serviços prestados pelo Hospital Naval Marcílio Dias.

O incidente que resultou na morte da médica de 55 anos ocorreu enquanto ela participava de um evento no auditório da Escola de Saúde da Marinha do Brasil, dentro das instalações hospitalares. Na ocasião, policiais realizavam uma operação na comunidade do Gambá, situada nas proximidades do hospital, o que levou ao disparo que atingiu a capitã Gisele Mendes.