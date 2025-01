Marinha do Brasil Lança Concurso para Formação de Soldados Fuzileiros Navais

A Marinha do Brasil anunciou, nesta terça-feira (21), a abertura das inscrições para o concurso público voltado ao Curso de Formação de Soldados Fuzileiros Navais. Serão disponibilizadas 1.680 vagas, que serão divididas em duas turmas para o ano de 2026, incluindo cotas reservadas para candidatos que se autodeclaram pretos e pardos. A remuneração inicial varia de R$ 1.303,90 durante o curso até R$ 2.294,50 após a conclusão do mesmo. Os interessados têm até o dia 7 de março para se inscrever.

Das 1.440 vagas destinadas ao Centro de Instrução Almirante Milcíades Portela Alves (Ciampa), localizado no Rio de Janeiro, 240 são preferencialmente destinadas a candidatas do sexo feminino, enquanto 1.200 são direcionadas a candidatos do sexo masculino das regiões Sul e Sudeste do país, conforme a ordem de classificação. As restantes 240 vagas serão alocadas no Centro de Instrução e Adestramento de Brasília (Ciab), prioritariamente para candidatos das regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste.

As inscrições podem ser realizadas através do site oficial da Marinha ou pelo aplicativo “Adsumus Sempre”. O valor da taxa de inscrição é de R$ 40, com isenção disponível para candidatos oriundos de famílias cadastradas no CadÚnico e para doadores de medula óssea registrados em instituições reconhecidas pelo Ministério da Saúde.

Requisitos para a Seleção

Para participar da seleção, os candidatos devem atender aos seguintes critérios:

Ser brasileiro;

Ter entre 18 e 22 anos até o dia 30 de junho de 2026;

Possuir CPF e documento de identificação com foto;

Tamanho entre 1,54 m e 2 m;

Não estar casado ou ter constituído união estável e não ter dependentes;

Ter concluído ou estar em fase de conclusão do ensino médio ou curso equivalente;

Estar em dia com as obrigações do serviço militar (para candidatos masculinos) e da Justiça Eleitoral;

Não ter sido responsabilizado por ato lesivo ao patrimônio público nos últimos cinco anos;

Nunca ter sido condenado em processo criminal;

E não ter sido desligado do Serviço Ativo por razões disciplinares.

Carga Horária e Benefícios

A formação terá duração aproximada de 17 semanas e ocorrerá simultaneamente nas unidades Ciampa e Ciab, sob regime de internato e dedicação exclusiva até a formatura. Durante o período formativo, os participantes terão direito a alimentação, uniforme e assistência médica, além de uma bolsa-auxílio que começará em R$ 1.303,90.

A remuneração dos aprovados após a formação será ajustada para R$ 2.294,50. Após concluir o curso, os novos soldados passarão por um estágio inicial em qualquer organização militar da Marinha por um período de 12 meses antes de serem considerados totalmente integrados ao Serviço Ativo da Marinha.

DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS

A distribuição das vagas para cada turma foi cuidadosamente planejada entre as diversas organizações militares. Por exemplo:

Organização MilitarTotal VagasCandidatos NegrosCandidatas Femininas Unidades MB no RJ42610772 Unidades MB em Brasília1643

Totalizando, a soma das vagas é composta por ampla concorrência e cotas específicas que visam promover a inclusão dentro das Forças Armadas brasileiras.