Marinha do Brasil emite alerta de nevoeiros

A Marinha do Brasil participa que a interação entre ar úmido e baixas temperaturas da superfície do mar poderá ocasionar a formação de nevoeiros esparsos na faixa litorânea dos estados do Paraná e de São Paulo, entre Paranaguá (PR) e Peruíbe (SP), entre a noite do dia 4 e a manhã do dia 5 de setembro.

A Marinha do Brasil mantém todos os avisos de mau tempo em vigor no endereço eletrônico.

Adicionalmente, as informações meteorológicas podem ser visualizadas na página do Serviço Meteorológico Marinho no Facebook, ou por meio dos aplicativos “Previsão Ambiental Marinha (PAM)” e “Boletim ao Mar”, desenvolvidos em parceria com a Petrobras e com o Instituto Rumo ao Mar (RUMAR), respectivamente. Os aplicativos estão disponíveis para download nos smartphones e tablets com sistemas Android e iOS.

Alerta-se aos navegantes que consultem essas informações antes de se fazerem ao mar e solicita-se ampla divulgação às comunidades de pesca e esporte e recreio.