Maringá vence Athlético e avança à fnal do Campeonato Paranaense

O Maringá Futebol Clube garantiu sua vaga na final do Campeonato Paranaense após uma impressionante vitória de 3 a 0 sobre o Athletico Paranaense, em um confronto realizado na Ligga Arena na noite da última quarta-feira, 19 de abril. Este resultado não apenas confirma a equipe na decisão do estadual pela quarta vez, mas também marca sua segunda participação consecutiva nessa fase crucial, onde almejam conquistar seu segundo título.

A trajetória do Maringá nesta competição tem sido notável, especialmente por eliminar a tradicional dupla Athletiba, demonstrando um desempenho robusto ao longo da campanha. Por outro lado, o Athletico agora se prepara para sua estreia na Série B do Campeonato Brasileiro, que ocorrerá no dia 4 de abril contra o Paysandu, em Belém.

No primeiro tempo da partida, o Maringá dominou as ações em campo. Com uma postura agressiva, a equipe visitante criou várias oportunidades de gol, enquanto o Athletico teve dificuldade em se impor, registrando apenas duas tentativas em toda a etapa inicial. O momento decisivo ocorreu nos acréscimos da primeira metade do jogo: após uma cobrança de falta, Maranhão subiu sem marcação e cabeceou para abrir o placar.

Com a desvantagem no marcador, o técnico do Athletico, Eduardo Barbieri, decidiu fazer mudanças estratégicas durante o intervalo. Ele substituiu o zagueiro Lucas Belezi pelo atacante Isaac na esperança de aumentar a ofensividade da equipe. O Furacão voltou ao jogo com uma postura mais ousada, mas mesmo assim não conseguiu converter suas tentativas em gols significativos.

Após resistir à pressão inicial do adversário, o Maringá retomou as rédeas da partida e conseguiu obrigar o goleiro Mycael a realizar intervenções importantes. No entanto, foi na terceira tentativa que o goleiro não teve como evitar: um rebote caiu nos pés de Moraes, que ampliou a vantagem para 2 a 0. O Maringá continuou pressionando e, em um contra-ataque bem executado, Rodrigo Soares fechou a conta com o terceiro gol, gerando protestos entre os torcedores do Athletico presentes na Ligga Arena.

Agora, o Maringá se prepara para enfrentar o Operário na grande final do estadual, buscando consolidar sua ascensão no futebol paranaense e conquistar mais um troféu.