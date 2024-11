Marina Silva destaca urgência de uma meta financeira global na COP29 para enfrentar mudanças climática

Na véspera do encerramento da 29ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP29), realizada em Baku, Azerbaijão, a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima do Brasil, Marina Silva, enfatizou a urgência de um consenso global sobre a Nova Meta Quantificada Global de Finanças (NCQG). Em seu pronunciamento, Silva destacou que o financiamento adequado é crucial para assegurar avanços nas negociações climáticas.

“Aqui em Baku, o foco deve ser o financiamento. Esta conferência é fundamental para a NCQG, que abrirá caminho para maiores ambições e implementações na COP30. O objetivo de limitar o aquecimento a 1,5 grau Celsius não é apenas desejável, mas um imperativo ético inegociável, conforme a ciência nos indica, ainda que seja considerado desafiador por alguns“, afirmou a ministra.

A declaração de Marina Silva ocorreu logo após a divulgação de um relatório pelo órgão gestor da convenção climática (UNFCCC), que sugere a necessidade de entre US$ 5,036 trilhões e US$ 6,876 trilhões até 2030. Isso se traduziria em um aporte anual de US$ 455 bilhões a US$ 584 bilhões, substituindo os US$ 100 bilhões anuais previstos para o período de 2020 a 2025.

O relatório não fixa uma quantia exata, mas indica que as necessidades financeiras superarão trilhões de dólares anualmente. “Precisamos de um alinhamento robusto entre meios de implementação e financiamento. Esta é a conferência dos mecanismos de implementação e financiamento. Já temos um processo para monitorar nossas metas de limitar o aquecimento global. É igualmente necessário um mecanismo para avaliar se o financiamento está correspondendo à magnitude desse desafio”, reiterou Silva.

Em seu discurso, a ministra também mencionou os progressos relacionados ao Artigo 6 da Convenção, que aborda o mercado de carbono, e destacou a importância de integrar discussões sobre desertificação, biodiversidade e mudanças climáticas.

Marina Silva sublinhou que as decisões tomadas em Baku pavimentarão o caminho até a COP30 no Brasil. Até lá, os países deverão apresentar suas novas Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs) com metas mais ambiciosas para reduzir as emissões de gases do efeito estufa. A ministra reforçou que o estabelecimento de uma meta financeira é crucial para avaliar se as ações estão alinhadas com os discursos e objetivos globais.

“A definição dessa meta financeira revelará se nossas ações são coerentes com nossos discursos sobre mitigação e transformação dos modelos insustentáveis de desenvolvimento que precipitaram esta crise climática prejudicial, especialmente para os países em desenvolvimento”, concluiu Marina Silva.

O encerramento oficial da COP29 está previsto para as 18h desta sexta-feira (22) no horário local de Baku (11h em Brasília). Contudo, há expectativas de que as discussões financeiras prolonguem-se até a madrugada seguinte no Azerbaijão.