Marina Ruy Barbosa toma atitude e reage ao ser chamada de ‘deselegante’ por Cintia Chagas

A atriz Marina Ruy Barbosa se manifestou publicamente após receber críticas da influenciadora digital Cintia Chagas. A polêmica surgiu quando Chagas postou um vídeo onde Marina aparece interagindo com um amigo durante o Festival de Cannes, realizado no ano passado, e a acusou de ser “inoportuna” e “deselegante” ao tocar no colega.

Em sua crítica, Cintia afirmou: “Pare de pegar nas pessoas! É inoportuno, deselegante e enfadonho”. A declaração rapidamente gerou reações tanto entre os fãs da atriz quanto entre os internautas que acompanharam o desdobramento da situação.

Sem hesitar, Marina utilizou suas redes sociais para responder à influenciadora. Com uma pitada de ironia, ela comentou: “Obrigada pelo toque, ops, toque não pode, né Cíntia? Da próxima vez consulto antes como eu devo tratar meus amigos”. A resposta contundente da atriz foi bem recebida por muitos de seus seguidores.

A mãe de Marina, Gioconda Ruy Barbosa, também entrou na discussão em defesa da filha. Em um comentário direto, ela disparou: “Enfadonho é ler seus comentários desnecessários. Cintia Chagas, seu comentário não vai mudar em nada na vida dela, querida”. Esse apoio familiar reforçou a posição de Marina e provocou uma onda de solidariedade entre seus fãs.

A situação provocou um intenso debate nas redes sociais, com opiniões divergentes. Enquanto alguns seguidores defenderam a postura elegante da atriz durante o evento, outros destacaram que críticas desse tipo podem ser motivadas por ciúmes ou inveja. Um internauta expressou: “Não percebi incômodo nenhum da parte dele e inclusive Marina é uma mulher super elegante”. Outro acrescentou: “Deselegante é postar um vídeo criticando uma pessoa”.

Este episódio ressalta a crescente tensão entre figuras públicas e influenciadores nas plataformas digitais, onde a linha entre crítica construtiva e ataque pessoal muitas vezes se torna tênue.