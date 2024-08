Marina Helena, candidata do Novo à Prefeitura de SP, participa do Ciclo de Debates ACSP

Marina Helena, candidata do Novo à Prefeitura de São Paulo, será a próxima sabatinada do tradicional Ciclo de Debates ACSP. O evento ocorrerá na quinta-feira (29), às 10h, na Associação Comercial de São Paulo. Na oportunidade, representantes da entidade conhecerão as propostas da postulante ao Executivo paulistano, além de fazer suas perguntas sobre temas de interesse da cidade.

Perfil da candidata – Marina Helena é candidata à Prefeitura de São Paulo. Economista com mestrado pela Universidade Nacional de Brasília, tem 20 anos de experiência com políticas públicas no setor privado, setor público e terceiro setor. Obteve 50.073 votos para deputada federal, é 1ª suplente por SP, e foi dirigente nacional do Partido Novo. Marina foi diretora de Desestatização do Ministério da Economia, a convite do Ministro Paulo Guedes, e responsável por coordenar a elaboração de um plano de governo para cidade de São Paulo, em 2020. Marina foi CEO do Instituto Millenium e fundadora do movimento Brasil Sem Privilégios. Marina tem uma vasta experiência no mercado financeiro, tendo trabalhado como economista por 14 anos em diversas instituições, como Itaú, Bradesco e Bozano Investimentos. Marina Helena tem 43 anos, é casada com Luiz, mãe da Luna, de 8 anos, e do Theo, que nasceu em março deste ano.