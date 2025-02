Marina Brandão: a promessa do automobilismo goiano que sonha com a Nascar

No universo do automobilismo goiano, um nome desponta com força: Marina Brandão. Aos 10 anos, a jovem piloto já se consagrou campeã goiana de kart em 2023 e vice-campeã da RWT (Rotax Winter Trophy), nos Estados Unidos, em 2024. Com talento de sobra e um histórico familiar que respira velocidade, Marina traça um caminho promissor nas pistas e sonha alto: competir na Nascar americana.

DNA da velocidade

Desde pequena, Marina esteve cercada pelo automobilismo. Seu pai, Hélio Brandão, marcou seu nome na história do esporte ao se tornar o primeiro goiano a conquistar um título brasileiro de kart. Inspirada pelo legado da família e pelo seu maior ídolo, o próprio pai, a jovem piloto começou a competir há dois anos e já acumula passagens por campeonatos de alto nível no Brasil e no exterior.

Entre as competições que já disputou, estão: Campeonato Goiano, Copa São Paulo Light de Kart, Copa do Brasil, Rok Vegas (EUA), RWT (Rotax Winter Trophy) (EUA) e Skusa (EUA).

Em 2025, Marina seguirá acelerando forte em busca de novos títulos. O calendário inclui a Copa São Paulo Light, o Campeonato Brasileiro de Kart e provas nos Estados Unidos, onde já mostrou seu potencial contra alguns dos melhores pilotos da categoria.

Sonho e determinação

O objetivo de Marina é claro: viver do automobilismo e chegar ao topo dos carros de turismo. “Meu grande sonho é competir na Nascar americana. Quero fazer do automobilismo a minha profissão e continuar evoluindo a cada corrida,” afirma.

Após um ano afastada das competições nacionais, ela retorna confiante e determinada. “Venho com as melhores expectativas. Minha equipe faz um ótimo trabalho para que o resultado aconteça. Já temos um entrosamento desde o começo, e eu confio que sempre me entregam o melhor,” destaca Marina.

Com um talento nato, experiência precoce e um futuro brilhante pela frente, Marina Brandão é um nome que promete brilhar cada vez mais no cenário do automobilismo brasileiro e internacional.