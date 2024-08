MARIMÁ: nova marca de acessórios valoriza o potencial de cada mulher

Fundada por Mariana Magon, publicitária, influenciadora digital e pós-graduada em marketing de moda, a MARIMÁ chega ao mercado para oferecer acessórios de alta qualidade que impulsionam a autoestima da mulher moderna.

Inspirada na jornada de vida e na paixão por moda de sua fundadora, a MARIMÁ foi criada para mulheres que buscam mais do que simples acessórios, mas peças que reflitam seus sonhos, conquistas e a confiança em suas próprias trajetórias. “A MARIMÁ nasceu da combinação do meu amor por moda com o desejo de criar algo que realmente representasse a mulher ambiciosa, que assume diversos papéis ao longo do dia, e que acredita no seu potencial”, comenta Mariana Magon.

Qualidade e Exclusividade

Cada peça da MARIMÁ é cuidadosamente selecionada e banhada a ouro 18k ou ródio branco, garantindo não apenas elegância, mas também conforto e segurança, sendo todas antialérgicas e com garantia contra defeitos de fabricação. A marca se diferencia por transitar entre peças minimalistas e fashionistas, oferecendo produtos que são ao mesmo tempo sofisticados e versáteis.

Uma Experiência de Compra Única

O e-commerce da MARIMÁ foi desenvolvido para proporcionar uma experiência de compra prática. Com um site moderno e de fácil navegação, fotos profissionais e descrições detalhadas dos produtos, cada cliente pode explorar as coleções e encontrar a peça perfeita que complementa seu estilo. Além disso, o atendimento ao cliente é uma prioridade, com suporte proativo e eficiente para garantir a satisfação total de cada compra.

Visão de Futuro

Com um olhar no futuro, a MARIMÁ planeja criar designs exclusivos a médio prazo, ampliando ainda mais seu portfólio e oferecendo peças únicas que não podem ser encontradas em nenhum outro lugar. “Queremos que nossas clientes se sintam especiais e únicas com nossas semijoias, sabendo que cada peça foi pensada e desenvolvida com muito cuidado e dedicação”, afirma Mariana.

Parcerias e Engajamento

Desde o início, a MARIMÁ integra a estratégia de marketing com o engajamento direto de Mariana Magon, que compartilha em suas redes sociais o backstage da marca, imprimindo seus valores pessoais e sua paixão pelo projeto.

Sobre a MARIMÁ

MARIMÁ é uma marca de semijoias criada para mulheres ambiciosas. Fundada por Mariana Magon, a marca oferece acessórios banhados a ouro 18k e ródio branco, com design que transita entre o minimalismo e o fashionista. Com um e-commerce de alto padrão e um forte compromisso com a qualidade e a experiência do cliente, a MARIMÁ se posiciona como uma marca de referência no mercado de semijoias.

Saiba mais em: www.marimabrand.com.br e no Instagram: @marimabrand