Marilyn Manson vai pagar R$ 1,6 mi a Evan Rachel Wood por custos de processo

O músico Marilyn Manson, cujo nome real é Brian Warner, deverá pagar US$ 326,956 (mais de R$ 1,6 milhão) a Evan Rachel Wood, atriz conhecida por “Westworld” e sua ex-namorada. O valor, divulgado pela revista Rolling Stones, seve para cobrir os gastos de Wood no processo de Manson contra ela por difamação e danos emocionais.

A ordem veio de uma juíza de Los Angeles, a mesma que, em maio do ano passado, rejeitou as alegações da ação de Manson por considerar Wood estava protegida pela primeira emenda da constituição americana, que fala sobre liberdade de expressão, quando disse que o músico a estuprou, torturou e ameaçou. Wood havia pedido US $ 388.000, mas o valor foi reduzido pela juíza.

Manson move uma ação judicial contra Wood desde 2022. O músico acusa a ex-namorada e sua amiga Illma Gore de terem conspirado para convencer o público de que ele é um estuprador e um abusador. De acordo com ele, as declarações das duas haviam atrapalhado sua carreira, impossibilitando projetos.

Apesar de a juíza ter rejeitado a ação de Manson, Wood e Gore ainda vão responder por se passar pelo artista, enganar a polícia para que ela aparecesse na casa do artista e invadir seu computador.

Manson coleciona acusações de abuso. No começo do ano passado, o artista foi acusado de ter abusado da mulher em 1995, quando esta tinha apenas 16 anos de idade.