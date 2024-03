O Sabor de São Paulo, maior programa de valorização da gastronomia de iniciativa da Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo, explorou as potencialidades gastronômicas e turísticas da Rota Gastronômica Alto Cafezal, Cuesta e Coração Paulista. Somada, esta foi a 10ª etapa do programa, que passou também pelos municípios de Registro, Campos do Jordão, Santos, Campinas, Ribeirão Preto, Águas de São Pedro, Araçatuba, Presidente Prudente e São José do Rio Preto.

No sábado (23), durante a Feira Gastronômica – com entrada gratuita ao público e que encerra a ação nos municípios -, cerca de 600 visitantes degustaram as opções selecionadas pelos expositores e levaram para casa as iguarias produzidas.

O evento contou com a presença do secretário de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo, Roberto de Lucena. “Este projeto iniciou-se ano passado e passou por sete Rotas Gastronômicas do nosso estado. Com Marília, completamos as dez Rotas Gastronômicas existentes. Nos orgulha muito, como poder público, esta promoção de empreendedores locais e seus produtos feitos com muito amor e dedicação”, afirmou.

Lucena ressaltou a importância de todos os parceiros envolvidos no Sabor de São Paulo. “São inúmeros. Não fazemos nada sozinhos, mas temos o Senac, que disponibiliza, não somente, o espaço para a Feira Gastronômica, como para os workshops de capacitação com profissionais de alto nível e que se dispõem a multiplicar seus conhecimentos com os participantes do programa”, completou.

Como de costume, as atividades do Sabor de São Paulo iniciaram com jornalistas, influenciadores digitais e agentes de turismo explorando 15 pontos de interesse entre queijarias, produtores de café, de cachaça e de doces e restaurantes da Rota Gastronômica Alto Cafezal, Cuesta e Coração Paulista.

Na sexta-feira (22), profissionais da gastronomia e do turismo participaram de um workshop de capacitação no Senac Marília, que abordou temas como empreendedorismo, cultura alimentar, normas de inspeção, fundo de expansão, entre outros, e uma aula-show da madrinha da rota, a chef Angélica Vitali.

Sobre o Sabor de São Paulo

O Sabor de SP é o maior programa de valorização da gastronomia do estado e foi iniciado em julho de 2023. Nesta primeira edição, dez Rotas Gastronômicas, distribuídas por todas as regiões do interior e do litoral do Estado, foram contempladas com o intuito de fomentar o turismo gastronômico paulista. As press trips apresentam o rico cenário gastronômico que existe fora da capital, mostrando o dedicado trabalho de produtores artesanais e estabelecimentos comerciais típicos locais. Em todas as etapas, os participantes expuseram suas técnicas de produção e de negócios. O Sabor de SP é uma iniciativa da Setur-SP e conta com o apoio de instituições como o Sebrae, a Faesp, o Senar, a Aprecesp, a Amitesp, de prefeituras locais, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas e do Fundo Social.