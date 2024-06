Marido de Cleo tranquiliza seguidores após queda grave de skate

O empresário Leandro D’Lucca, marido de Cleo, resolveu tranquilizar os seus seguidores após sofrer um traumatismo craniano por causa de uma queda de skate há cinco dias. Nesta quinta-feira (20), ele deu detalhes sobre o acidente e reforçou que está fora de perigo: “O pior já passou”

Segundo Leandro, o acidente aconteceu enquanto ele passeava com o filho Gael e colidiu de frente com uma bicicleta. O empresário caiu e bateu forte com cabeça, o que resultou em um sangramento no cérebro. Os médicos constataram um traumatismo craniano. “O quadro perigoso já foi. O pior já passou, estou bem assistido e acompanhado da minha família”, disse.

Leandro está internado no Hospital Samaritano, em São Paulo, e nas próximas horas irá fazer novos exames para saber quando irá ter alta. “Só enviem boas energias”, pediu o marido da cantora e atriz.

Cleo e D’Lucca se casaram pela primeira vez em julho de 2021. A segunda cerimônia de casamento seguiu a tradição e os mandamentos do candomblé em agosto de 2022. Em julho do ano passado, os dois celebraram a terceira cerimônia. A assessoria da cantora mandou um comunicado informando que o empresário “se encontra consciente e estável”.

Leia na íntrega o comunicado da assessoria de Cleo:

“A assessoria de comunicação da atriz e cantora Cleo informa que seu marido, Leandro De Lucca, foi internado no Hospital Samaritano após uma queda enquanto andava de skate e acabou batendo a cabeça. Queremos tranquilizar a todos a respeito do estado de Leandro, que se encontra consciente e estável, recebendo os cuidados necessários para sua recuperação completa e em breve terá alta”, dizia a equipe.