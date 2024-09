MARIANNA faz noite de pop e R&B com NIZZ em São Paulo

MARIANNA, revelação do pop nacional, traz seu caldeirão de influências, que passam do alternativo ao R&B, para a Casa Algohits no dia 03/10. A artista se apresenta em uma noite com NIZZ na estreia do projeto Música Boa Convida, a partir das 19h. Os ingressos custam R$ 50.

Garanta seu ingresso: https://www.sympla.com.br/evento/musica-boa-convida-nizz-marianna-djs/2613210

Desde o EP de estreia Não Posso Te Esperar, lançado em setembro de 2022, MARIANNA se consolidou como uma promessa no cenário nacional, combinando pop, R&B e funk carioca com letras profundamente pessoais e uma produção visual sofisticada. Em 2024, ela passou a explorar influências da house music, em singles como “Por Uma Noite Só” e “Nada Vai Ser Como Antes”, além de ter lançado uma parceria com Sylvia Nazareth (“Me Deixa Lembrar”) e uma estreia nos palcos internacionais em uma noite dedicada a novos artistas no lendário The Dublin Castle, em Londres.

Antes do EP, MARIANNA já havia chamado atenção com os singles autorais “Deixa Ir” e “A Culpa é Sua”, além de uma aclamada interpretação de “Meu Vício é Você” de Alcione, que ganhou elogios da própria Marrom. Seu talento e versatilidade ficaram evidentes não apenas nas gravações de estúdio, mas também em performances, como no projeto MARIANNA: Ao Vivo. Agora ela quer se comunicar com o público de modo extremamente direto e pessoal, levando as suas emoções para as memórias dos ouvintes.

O cantor e compositor NIZZ é conhecido por sua produção refinada e seu “pop urbano”, com músicas produzidas pelo renomado trio Los Brasileiros, indicado quatro vezes ao Grammy Latino. Com mais de 90 mil ouvintes mensais no Spotify, NIZZ lançou em 2023 seu primeiro EP de estúdio, Lugares, alcançando 1 milhão de streams. Com uma carreira de mais de 10 anos como DJ, integrou projetos como Família MV, Hollywooddogz, Timao&Pumba Tour e Treze&NIZZ.

A Casa Algohits fica localizada na Rua Patizal, 38, na Vila Madalena.