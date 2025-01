Mariana Rios desabafa sobre tentativas de engravidar

A atriz Mariana Rios, aos 39 anos, utilizou suas redes sociais para compartilhar uma experiência pessoal significativa em sua jornada como “tentante”. Em um vídeo publicado no TikTok no último sábado (4), ela abordou as pressões sociais enfrentadas por mulheres que desejam ser mães, especialmente após vivenciar a dor de um aborto espontâneo em 2020.

No início do vídeo, Mariana expressou que estava prestes a compartilhar um relato muito íntimo: “Eu, Mariana, estou tentando engravidar. E ser uma tentante é, às vezes, bem solitário“, revelou. A artista fez questão de enfatizar a carga emocional que muitas mulheres carregam, destacando que o silêncio em torno do assunto pode gerar uma solidão profunda.

Rios comentou sobre a pressão social que cerca as mulheres nessa fase. “Um dia disseram para a gente que não se conta para ninguém quando você está tentando, que pode dar azar. Então, a mulher passa, às vezes, anos guardando para si essa angústia e essa ansiedade”, explicou. Essa imposição muitas vezes leva à necessidade de enfrentar desafios emocionais sozinha.

Ela também abordou o estigma que envolve a busca pela maternidade através de diferentes métodos, como fertilização in vitro ou adoção. “A mulher que deseja ser mãe e está nesse ciclo da tentativa vive uma solidão invisível”, afirmou, ressaltando a necessidade de diálogo e apoio durante esse processo.

Mariana decidiu compartilhar seu percurso pessoal com o intuito de quebrar esse silêncio e criar um espaço de apoio mútuo. “Eu quero ter liberdade de dividir a minha história e ouvir outras histórias. Acredito que esse momento é bonito e merece ser compartilhado”, declarou. Ela enfatizou a importância de encontrar uma rede de apoio para lidar com os altos e baixos da jornada para a maternidade.

Por fim, a atriz fez um apelo reconfortante às mulheres que se encontram em situações semelhantes: “Você não está sozinha”. O desabafo sincero serve como um lembrete da força que as mulheres podem encontrar umas nas outras em momentos desafiadores.

É importante lembrar que Mariana engravidou pela primeira vez em 2020, mas sofreu um aborto espontâneo devido a uma doença autoimune, experiência que moldou sua perspectiva sobre a maternidade.