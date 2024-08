Mariana Nolasco é a segunda atração do SVO SECRETO no Shopping Vila Olímpia

O SVO SECRETO, premiado projeto de entretenimento do Shopping Vila Olímpia, apresenta sua próxima atração, a cantora Mariana Nolasco, no dia 13 de agosto, terça-feira, às 19h. Vencedor do Prêmio ABRASCE 2024 – Associação de Shoppings Centers do Brasil – na categoria Eventos e Promoções, promete mais uma vez surpreender o público com sua diversidade musical.

Mariana Nolasco traz um show inédito de seu novo projeto intitulado “Quem é ela?”. O trabalho, que marca o segundo lançamento da carreira da cantora, aborda temas de reconexão consigo mesma e com seu público. O álbum inclui canções como “Lá de onde eu vim” e “Chá de Camomila”, além de composições colaborativas com artistas como Vitor Kley, Rodrigo Melim e Lorena Chaves.

A artista explora, através de suas músicas, a complexidade de ser mulher e aborda questões sobre suas raízes, espiritualidade e sensualidade, sempre sob a perspectiva de uma jovem artista que celebra sua chegada à idade adulta. Além das novas faixas, o show também contará com sucessos que marcaram sua carreira.

A curadoria artística e a produção executiva do SVO SECRETO estão sob a responsabilidade da agência Live on Tour, dirigida por Ricardo Nhãm e Juliano Rocha. Na primeira temporada, o evento trouxe uma variedade de artistas renomados como Carlinhos Brown, Buchecha, Di Ferrero, Gabi Martins, Johnny Hooker, Ana Cañas, Fat Family, Supla, Day Limns, Mahmundi e o podcast Venus. De março a outubro de 2023, mais de 80 artistas participaram do SVO SECRETO, proporcionando momentos inesquecíveis de música e cultura para públicos de todas as idades.

Com shows agora realizados quinzenalmente, o evento continua oferecendo uma experiência única e inovadora, mantendo a atmosfera de expectativa e descoberta. Os ingressos gratuitos podem ser obtidos através do APP MULTI, e os shows são acompanhados por um animado happy hour com cervejas e drinks, tornando-se uma excelente opção para quem busca diversão e boa música.

Serviço

SVO SECRETO com MARIANA NOLASCO

Data: 13/08 – terça-feira

Horário: Abertura às 19h

Faixa etária: Maiores de 16 anos (acompanhados de um adulto responsável)

Evento Gratuito – Ingressos devem ser resgatados pelo app MULTI. Limitado à 1 por CPF

Local: Terraço – 3º Piso

Endereço: R. Olimpíadas, 360 – Vila Olímpia, São Paulo.

Instagram: @shoppingvilaolimpia