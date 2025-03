Mariana & Mateus dão sequência ao projeto “Contêiner Sertanejo”

A dupla Mariana & Mateus iniciou o projeto “Contêiner Sertanejo” com a música “Chame a Polícia”, se reposicionando no mercado e começando uma nova fase na carreira. Dando sequência ao trabalho, os irmãos lançam o primeiro EP do audiovisual gravado em Londrina (PR), cidade natal da dupla, com cinco faixas. O grande destaque é o medley “Aqui o Sistema É Bruto/Pura Emoção”, que ganha uma releitura moderna e a participação de DJ Chris no Beat.

Formado por duas músicas eternizadas nas vozes de Chitãozinho & Xororó, “Aqui o Sistema É Bruto/Pura Emoção” ganha novo fôlego com as harmonias impecáveis de Mariana & Mateus e a assinatura única de DJ Chris no Beat, um dos nomes mais renomados do gênero na atualidade, unindo o eletrônico com sertanejo.

“Estamos muito felizes com esse Volume 1 do ‘Contêiner Sertanejo’, porque tem músicas que dizem muito sobre a gente, sobre Mariana e Matheus, que são músicas sertanejas, com feat, com DJ, então a gente tá muito contente com essa mistura que a gente vai mostrar pra galera”, compartilha Mariana.

Mateus complementa explicando mais do repertório: “Tá vindo também regravações que foram a abertura do DVD, que é ‘Apaziguar / Do Lado Esquerdo / No Calor do Teu Abraço’, e também, ‘Querendo Te Encontrar / Vem Meu Amor’, que já é mais na pegada da cumbia. Então só tem coisa que a gente ama mesmo, misturas do sertanejo. Além disso, tem duas inéditas maravilhosas, ‘Aqui Tem Saudade’, que é uma vaneira muito top, e ‘Medo Bom’, que é um pouco mais dançante, mais balada, tem tudo pra galera gostar muito também.”

Em um cenário descontraído e único – um contêiner, que dá nome ao projeto – o trabalho traz uma atmosfera dinâmica e autêntica. Com direção da Terra Produções e Produção Musical de Diego de Souza, responsável pelo sucesso “Duas Três”, da dupla Guilherme & Benuto, o trabalho será lançado em singles e EPs ao longo de 2025. No repertório, 16 faixas, entre 8 inéditas e 8 regravações de sucessos variados, de nomes como Sandy & Junior, Tribalistas, Maná, Jorge & Mateus, Rosana, Shania Twain.

O trabalho vem na esteira do projeto “No Máximo – Ao Vivo”, lançado em 2024, com sete faixas inéditas e as participações de Kamisa 10, Israel & Rodolffo, Guilherme & Santiago, Ícaro & Gilmar e Kaique & Felipe. Gravado em Goiânia, no iLHA 43, o projeto contou com um repertório que flerta com outros gêneros. Os irmãos mostraram versatilidade cantando músicas mais animadas, de festa, românticas e modas apaixonadas. Com “Beija Galopando”, “Seja Louco” e “Desiste de Mim”, acumularam mais de 20 milhões de execuções nas plataformas digitais.

Sobre Mariana e Mateus:

Naturais de Londrina, no Paraná, o sonho de trilhar carreira musical começou cedo para Mariana e Mateus. O avô Antônio foi quem percebeu a sensibilidade musical apurada dos dois, ao vê-los cantar na igreja do bairro. Com apoio da família, passaram a se apresentar em festas e comemorações da região. A partir daí, os irmãos seguiram lado a lado, se incentivando mutuamente. Mariana era quem levava Mateus às aulas de teclado, bateria, violão e guitarra, enquanto se dedicava às aulas de canto, teclado e violão.

A sintonia dos ensaios em casa desenvolveu um estilo próprio e, nas apresentações, a dupla colocava tudo em prática. O salto para se firmarem no meio artístico aconteceu quando o pai decidiu investir definitivamente na carreira musical dos dois. Um amigo se interessou e gravou o primeiro CD da dupla, que revelou, também, o talento para a composição. Hoje, eles contam com mais de 100 canções gravadas por nomes do sertanejo. Entre os destaques, os hits “Haja Colírio”, que ganhou o país nas vozes das duplas Guilherme e Benuto e Hugo e Guilherme, e “Carreira Solo”, canção interpretada por Gusttavo Lima. Eles ainda assinam composições de canções que foram gravadas por nomes como Luan Santana, Henrique & Juliano e Hugo & Guilherme.

Na frente dos holofotes, Mariana e Mateus também brilharam desde cedo, quando participaram, na infância, do famoso programa da TV brasileira que revelava jovens talentos, comandado por Raul Gil. Já na estrada musical, a dupla foi apadrinhada por Jorge e Mateus, no reality show “Próximo Número #1 Villa Mix”, e saiu vencedora. Depois, vieram os DVDs “Ao Vivo em Londrina”, que trouxe a canção “Vida de Solteiro”, o projeto “Quem Sabe Faz ao Vivo”, o DVD “Lado a Lado”, que foi o primeiro lançamento em parceria com a Sony Music, por distribuição digital.

Marcando a ascensão da dupla, o DVD “Ao Vivo em Goiânia”, registrado em Aparecida de Goiânia, contou com 18 faixas, entre 16 inéditas e duas regravações. O lançamento do projeto foi puxado pela parceria com a dupla Guilherme & Benuto, “Toma Dramin”, que repetiu a temática do sucesso “Haja Colírio”.

Artistas com talentos que se completam, com potência vocal e destaque na composição, eles fazem parte do cast principal da Sony Music Brasil, com quem lançaram o projeto “No Máximo”, em 2024, trabalho que os revelou a nível nacional.