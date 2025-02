A renomada cantora Mariah Carey, conhecida por sua impressionante trajetória musical, recentemente anunciou uma apresentação no evento Amazônia Para Sempre, que ocorrerá em Belém, no dia 17 de setembro. O espetáculo promete um visual único, com um palco em formato de vitória-régia, que será instalado temporariamente sobre as águas do Rio Guamá, simbolizando a rica cultura amazônica.

Com uma carreira repleta de sucessos como “Obsessed”, “Hero” e “Touch My Body”, Mariah Carey não apenas conquistou o público mundial, mas também serviu de inspiração para artistas locais, que têm reimaginado suas canções sob a perspectiva do tecnomelody. Este estilo musical tem se tornado bastante popular na região e traz uma nova roupagem aos clássicos da artista americana.

Um exemplo emblemático dessa influência é a música “Obsessed”, lançada em 2009. A banda paraense New Project criou a versão “Amor Virtual”, que se destacou entre os admiradores do brega-pop. Essa adaptação evidencia como os ritmos regionais podem reinterpretar obras internacionais de forma inovadora e envolvente.

Outro grande sucesso que ganhou nova vida no Brasil é “Without You”, originalmente popularizado pela voz de Mariah Carey nos anos 1990. A banda Calcinha Preta fez sua própria versão, intitulada “Paulinha”, que rapidamente se tornou um dos hits mais reconhecíveis do grupo. Embora a Calcinha Preta não seja originária do Pará, seu estilo ressoou profundamente entre os amantes da música na região, influenciando uma geração de artistas locais.

Além do show no Amazônia Para Sempre, Mariah Carey também está escalada para se apresentar no festival The Town em São Paulo, que acontece entre 6 e 14 de setembro. Seu show está agendado para o dia 13 e será realizado no mesmo palco que contará com performances de Jessie J e Ivete Sangalo.

Este evento promete não apenas celebrar a música internacional, mas também reforçar as conexões culturais entre diferentes gêneros e estilos musicais.