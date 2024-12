Mariah Carey dá início ao festival invernal de 2024 do Fortnite battle royale 

Mariah Carey acada de dar início ao Festival Invernal do Fortnite Battle Royale – a celebração anual de fim de ano do Fortnite – ao som de “All I Want For Christmas Is You”, após surgir de um bloco de gelo que apareceu na Ilha há poucos dias!

Mariah trará muita neve para todos os cantos da Ilha a partir de hoje até o dia 7 de janeiro de 2025. E os jogadores poderão dançar com a Rainha do Natal para ganhar um presente – um item de gameplay que pode ser lançado para revelar recompensas dentro dele.

Confira alguns dos destaques do evento:

O Pacotão Mariah Carey inclui o Traje Mariah Noel, inspirado na capa do álbum Merry Christmas, e o dourado e glamoroso Traje Mariah Carey, inspirado na capa do álbum The Emancipation of Mimi – ambos com estilos LEGO.

Gesto All I Want for Christmas Is You e outros itens.

O sucesso recordista de Mariah, “All I Want For Christmas Is You”, também estará disponível na Loja como uma Faixa Musical.

O Chalé do Festival Invernal do Fortnite está de volta e distribuirá presentes gratuitos até 7 de janeiro. Entre os itens festivos e trajes disponíveis nesses novos presentes brilhantes, está o super descontraído Traje Santa Dogg.