Maria Quitéria, 1ª soldado-mulher da independência, é tema de livro no Clube de Leitura de São Bernardo do Campo

O Clube de Leitura dos Campeões da Vida abre suas portas para a palestra de mais um autor, desta vez a escritora são-bernardense, ganhadora do Prêmio Flipoços para Autores Independentes de 2024, em Poços de Caldas, com a obra “Quem era Maria Quitéria?”.

O livro trata dos momentos da independência do Brasil e, em paralelo, os aspectos socioculturais dessa época, baseada nas leituras de cerca de 60 livros, teses doutorais e TCC. A história de Maria Quitéria de Jesus foi apagada pelo tempo, pois sabe-se apenas que foi a primeira soldado-mulher a lutar pela independência em 1822. Ela precisou fantasiar-se de homem e cortar os cabelos para ser confundida e aceita no pelotão de voluntários. Foi uma jovem do interiorzão do Brasil que ousou afrontar estereótipos comportamentais de sua época. Apesar de ter exercido papel preponderante nessa guerra, foi esquecida pelos historiadores. A personagem do livro, portanto, é a representação de um conjunto de Marias da época.

A narrativa dá-se no período da independência e tem um olhar crítico sobre os acontecimentos como a escravidão, as religiões, o patriarcado, as mulheres forçadas a um casamento e as relações de poder.

A escritora Sueli Gutierrez iniciou a carreira tardiamente, aos 56 anos, após ser desligada de uma editora por falência da empresa. A partir de então, passou a escrever iniciando com os infanto-juvenis “Era uma vez, Conto outra vez” e “A gata de rodas”. Sua terceira obra foi beneficiada pela Lei Aldir Blanc, com título Desencontos, contos e crônicas do quotidiano.

Com seis meses de funcionamento, o Clube de Leitura da Terceira Idade ̶ organizado pela escritora Nadija Maria Tot e Sandra Três e sob a coordenação de Tâmara Rufino ̶ já recebeu os escritores Nelson Albuquerque, Vanessa Meriqui, Moreira de Acopiara e Cláudio Feldman. Os encontros acontecem mensalmente na sala de reuniões do Poliesportivo de São Bernardo do Campo. A participação de Gutierrez será no dia 26 de setembro, às 14h e o encontro estará aberto a todos os interessados pela literatura e pela história. Quem não puder participar e quiser adquirir uma de suas obras, basta telefonar ao número 11 99197-8627. O Poliesportivo fica na Av. Kennedy, 1155, Parque Anchieta. Há vagas de estacionamento grátis.