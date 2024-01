Maria Pérola no Teatro Clara Nunes em Diadema

Mulher preta, nordestina, cantora, compositora e violonista, Maria Pérola é um nome que deve estar no seu radar. A jovem que deu os primeiros passos na arte, ainda na periferia de Jaboatão dos Guararapes, região metropolitana de Recife, lança o seu primeiro EP, “Meu Nome é Pérola”.

Trazendo muita identidade e diversidade musical, o projeto chegou às plataformas digitais em outubro de 2022, reunindo 4 faixas, sendo 3 autorais e uma releitura.

Agora, Maria Pérola desembarca no Teatro Clara Nunes, em Diadema, para o lançamento do EP, acompanhada de acordeon, guitarra, bateria e violão. No palco apenas instrumentistas mulheres. No show “Meu Nome é Pérola”, a cantora faz uma exibição de suas belas composições e algumas releituras de nomes que serviram de inspiração para a artista.

No roteiro está seu primeiro destaque autoral, “Tua Hashtag Não é à Prova de Bala”, que chegou ao streaming em meio às discussões sobre representatividade na música e no mercado digital. A artista enxerga neste momento uma chance importante de discutir assuntos que movimentam sua geração, como a divisão igualitária do mercado de trabalho, a xenofobia, o racismo e o feminismo.

Já na releitura, a cantora homenageia Caetano Veloso, se mostra como intérprete e canta uma versão de “Desde que o Samba é Samba”, com tons de Ijexá, até seu ponto de samba de roda.

Com carreira em ascensão, a música “Tua Hashtag Não é à Prova de Bala” ganha força ao estrear na Rádio Brasil Atual, 98.9 FM, mais um destaque na carreira da cantora que tem, entre suas conquistas, o Prêmio Suburbano Convicto, em 2019, no qual venceu ao lado de nomes como Leci Brandão, Thaide, DJ Hum e Criolo. E o Prêmio de melhor cantora no Festival Lollo Terra de MPB, em 2021.

“Meu Nome é Pérola ” é uma realização do Governo do Estado de São Paulo por meio da Secretaria Estadual de Cultura, através de aprovação do ProAC, Edital 17/2023 – Programa de Ação Cultural. #ProAC2023

Serviço:

Teatro Clara Nunes ( Centro Cultural Diadema)

Espetáculo: Meu Nome é Pérola

Dia e horário: 02 de fevereiro, sexta, às 20h.

Local: Teatro

Endereço: Rua Graciosa, 300 – Centro/Diadema – SP

Informações: (11) 4056 – 3366

Entrada Franca