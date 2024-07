Maria Gadú se apresenta na Audio, em São Paulo

Celebrando 20 anos de carreira e em turnê com seu quarto álbum de estúdio, “Quem Sabe Isso Quer Dizer Amor”, Maria Gadú desembarca em São Paulo para uma única apresentação na Audio, dia 26 de julho. O show de abertura será da cantora e compositora Marie Gabriella.

Durante alguns anos, a cantora ficou longe dos palcos para se dedicar aos estudos da história do Brasil e acompanhar a luta indígena de perto, com o intuito de aprender e colaborar. Ao longo desse tempo ela pôde rever sua relação com a música, e esse show representa a sua própria passagem pelo tempo.

Acompanhada da sua banda, a cantora e compositora apresenta seus grandes sucessos, com uma nova roupagem, como Shimbalaiê, Dona Cila e Bela Flor, algumas regravações de grandes nomes da MPB, como a faixa que dá nome ao seu último disco, composta por Milton Nascimento, e Lanterna dos Afogados, além canções de outros álbuns que ela não vinha cantando.

“Esse show passeia por toda a minha discografia, como uma linha do tempo também. Tem canções de todos os discos e coisas que gravei, mas não costumava cantar em show. É um concerto nostálgico, daquelas coisas para matar saudades mesmo, tanto minha, quanto do público”, diz a cantora.

Ficha Técnica

Maria Gadú

JayV – Clarineta

Felipe Roseno – Percuteria

Duda Lima – Baixo

Paulo Barroso – Direção Técnico

Popi Itapema – Produção Executiva

Renato Tuxá – Produção

Lígia Chaim – Iluminadora

Diogo Guedes – Técnico de PA

Adriana Viana – Técnica de Monitor

Serviço

Local: Audio

Data: Dia 26 de julho | sexta-feira

Horário: 22h

Preços: a partir de R$100

Vendas | https://www.ingresse.com/mariagadu-quemsabeissoquerdizer-amor/