Maria Fumaça terá viagens extras ao longo do Carnaval

Os turistas brasileiros e de todo o mundo que forem curtir a folia carnavalesca em São João del-Rei e Tiradentes,no Campo das Vertentes (Minas Gerais), terão 20 passeios à disposição para viajar na tradicional Maria Fumaça, administrada pela VLI – controladora da Ferrovia Centro-Atlântica (FCA), que é a mais antiga em operação no Brasil. Ela foi inaugurada por Dom Pedro II em 28 de agosto de 1881. Serão oito viagens extras, sendo quatro saídas de São João del-Rei e quatro de Tiradentes, realizadas entre os dias 9 e 12 deste mês.

Serão 10 passeios com saída de São João del-Rei e outros 10 partindo de Tiradentes, nos quais os passageiros podem contemplar,em um percurso de 12 km de extensão, belíssimas paisagens que ainda preservam a arquitetura do século XIX e uma rica diversidade ecológica. Para conferir a agenda com os horários do trem turístico, basta clicar aqui.

Passagens

A tarifa inteira é de R$ 86 e a meia-entrada é de R$ 43, em cada trajeto. A venda de passagens é feita por meio das bilheterias, nas estações de São João del-Rei e Tiradentes, bem como pela internet. Pela web, basta clicar no link do Guichê Virtual, para ser direcionado ao site responsável pela venda de passagens do trem turístico. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (32) 3371-8485, de quarta-feira a domingo.

A entrada é gratuita para crianças de 0 a 5 anos (no colo), mediante apresentação de certidão de nascimento ou carteira de identidade. Têm direito à meia-entrada (50%): crianças de 6 a 12 anos, com a apresentação de certidão de nascimento ou carteira de identidade; estudantes a partir de 13 anos com carteirinha válida no período e identidade com foto; pessoas com deficiência portando carteirinha ou laudo médico; e pessoas a partir de 60 anos, apresentando documento de identidade com foto.

Preço especial

Quem mora em São João del-Rei e seu entorno em até 50 quilômetros paga meia tarifa. Para ter direito ao benefício, basta levar o comprovante de residência em seu nome.

História

Durante o Carnaval também será possível visitar o Museu Ferroviário e a Rotunda, localizados na Estação de São João del-Rei. O museu, que é o maior centro de preservação da história ferroviária do Brasil, foi inaugurado em 28 de agosto de 1981, devido ao centenário da antiga Estrada de Ferro Oeste de Minas (EFOM). Ele reúne peças que foram utilizadas na EFOM e em outras da mesma época. A visitação é gratuita e pode ser feita até a próxima segunda-feira (12), das 8h às 17h, exceto no domingo (11), dia em que as visitas ocorrerão das 8h às 12h.

Já a Rotunda tem uma arquitetura em forma circular e 25 linhas em seu interior convergindo para o girador manual localizado no centro do prédio. Ela faz parte do Museu Ferroviário e, nos dias de circulação do trem, há visita guiada às 9h e às 16h. O valor do ingresso é de R$ 20 por visitante e a meia-entrada custa R$ 10, mediante apresentação de documento de identidade com foto ou certidão de nascimento para as crianças. Ele pode ser adquirido nas bilheterias de São João del-Rei e Tiradentes.