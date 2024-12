Maria Fernanda Cândido inaugura teatro com peça sobre Clarice Lispector

O novo Teatro-D-Jaraguá, localizado no histórico edifício modernista do Centro de São Paulo, será inaugurado no próximo dia 25 de janeiro. A abertura contará com a peça Balada Acima do Abismo, protagonizada por Maria Fernanda Cândido e inspirada na obra de Clarice Lispector.

Sob direção de Gonzaga Pedrosa e com a participação da pianista Sonia Rubinsky, a montagem, que estreou em Paris em 2022, terá sua primeira adaptação brasileira. Catarina Brandão é a responsável pela concepção e adaptação, enquanto Fábio Namatame assina cenografia e figurino. A iluminação fica a cargo de Caetano Vilela e a produção é de Darson Ribeiro.

Sinopse

O título do espetáculo é inspirado pelo poema Visão de Clarice Lispector, de Carlos Drummond de Andrade, escrito em 1977. A metáfora do abismo, presente ao longo do processo criativo, evoca não apenas perigo e caos, mas também a vastidão do desconhecido e o mergulho na subjetividade. Catarina Brandão, responsável pela concepção do espetáculo e adaptação dos textos, selecionou trechos que revelam aspectos profundos da obra de Clarice: a espiritualidade, o feminino, a infância, a vocação literária e a paixão pela língua portuguesa. A oralidade transforma a experiência individual da leitura em um ato coletivo, ressaltando a natureza poética e lírica dos escritos de Lispector. A música desempenha um papel fundamental na narrativa. Sonia Rubinsky interpreta peças que dialogam com os textos, intensificando a atmosfera emocional do espetáculo.

Um edifício cheio de história

O Teatro-D-Jaraguá está instalado em um prédio emblemático da cidade, construído para o 4º Centenário de São Paulo. O edifício, que já foi sede do jornal O Estado de S. Paulo, destaca-se por sua arquitetura modernista e obras de arte, incluindo painéis de Di Cavalcanti na fachada e um mural de Clóvis Graciano no lobby.

Além disso, o espaço agora conta com o Bar do Clóvis, em homenagem ao muralista, consolidando o local como um ponto cultural e gastronômico.

Grandes nomes e memórias

O hotel que abriga o teatro tem uma rica história. Personalidades como Alain Delon, Sophia Loren, Mick Jagger, Edith Piaf e até a Rainha Elizabeth II já passaram por ali. A reabertura do espaço celebra esse legado, trazendo de volta o charme e a sofisticação que marcaram gerações.

A inauguração do Teatro-D-Jaraguá, com a estreia de Balada Acima do Abismo, promete ser um marco na cena cultural paulistana.

Serviço: Balada Acima do Abismo

Duração: 75 minutos.

Classificação Indicativa: livre

Quando: De 25 de janeiro – 09 de fevereiro de 2025

Local: Teatro-D-Jaraguá – Rua Martins Fontes, 71, Centro 01050-000, Anhangabaú.