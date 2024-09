Maria Cecília & Rodolfo se unem ao duo Mar Aberto e contam suas histórias de casal

“Pensa num casal que tá pagando a língua, que tudo que dizia não querer, já tem. O que a gente planejou, deu errado, ainda bem”, trata-se de um simbólico trecho do single “Pagando a Língua”, sexto lançamento do projeto “MAR ABERTO Com Vida”, com participação da aclamada dupla sertaneja Maria Cecília & Rodolfo, reconhecida em todo o Brasil pelos hits “Coisas Esotéricas”, “Você de Volta” e também pela longevidade do sucesso na carreira.

Dois casais que compartilham histórias de amor similares, desde o fato de não assumirem os namoros publicamente no começo até a atual vida familiar com os filhos, e que por isso se identificam tanto com a letra da música e a interpretam com tanta emoção.

Thiago Mart, integrante do MAR ABERTO, contou que escreveu a canção pensando em sua relação com Gabi Luz, mas que imediatamente se lembrou de Maria e Rodolfo. “No mesmo dia, mandei um direct pra eles me apresentando e dizendo que tinha uma música que poderiam gostar e querer gravar. Para nossa surpresa, eles responderam dizendo que nos conheciam e que adorariam gravar a faixa, mas junto conosco. Foi uma explosão de felicidade”.

“Eles vieram para São Paulo, fomos almoçar juntos e nosso filho já quis ir direto pro colo da tia Maria. Tivemos uma conexão imediata com eles e acredito que isso ficou impresso na canção”, completa Gabi.

“Pagando a Língua” teve a produção de Thiago Mart e Flavio Ferrari, dupla que tem alcançado diversos êxitos quando se trata de playlists editoriais do Spotify. Todos os últimos lançamentos produzidos por eles entraram para o seleto rol de canções que atingem centenas de milhares de ouvintes na plataforma. O clipe ficou por conta da Mud Produtora, captado no estúdio Dri Bresciani.

“Pagando a Língua” já está disponível em todas as plataformas digitais.