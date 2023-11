Maria Bethânia encerra a turnê ‘Fevereiros’ no Espaço Unimed em São Paulo

Depois de percorrer as grandes capitais brasileiras e se apresentar na Europa, Maria Bethânia sobe no palco do Espaço Unimed em São Paulo, no dia 9 de março de 2024, sábado, para realizar o show que encerra a turnê “Fevereiros”.

Uma turnê que esteve presente nos grandes festivais pelo país, arrebatando uma plateia cada vez mais jovem.

A previsibilidade sempre passou ao largo da trajetória artística da cantora Maria Bethânia. É fato que após o repentino sucesso com a sua arrebatadora interpretação para a música “Carcará”, em 1965, os mais afoitos a elegeram como uma cantora de protesto, título que ela declinou de imediato. Maria Bethânia, nas afirmativas dos mais próximos, sempre soube o que queria cantar.

E assim, ela seguiu e prossegue interpretando à sua maneira única e peculiar as canções que escolhe.

Então, o que esperar de um show pontuado pelos grandes sucessos desta singular intérprete?

Surpresas, sempre.

Um repertório marcado pela tradição e contemporaneidade.

O show traz sucessos de sua carreira, músicas dos trabalhos mais recentes e canções inéditas em sua voz.

O fio condutor utilizado pela cantora, que também responde pela direção artística e roteiro, dialoga com os repertórios apresentados nas duas elogiadas lives que ela realizou em 2022 (Globoplay e Educadora FM da Bahia).

Compositores anteriores à sua geração, compositores contemporâneos e outros que surgiram posteriormente, se fazem presentes no generoso repertório do show: Adelino Moreira (Negue) Paulo Vanzolini (Volta por cima), Caetano Veloso (Reconvexo), Chico Buarque (Cálice), Chico César (Estado de Poesia), Belchior (Galos, noites e quintais), Xande de Pilares, Carlinhos Madureira e Gilson Bernini (Está escrito), entre outras.

Acompanhada pelos músicos Romulo Gomes (contrabaixo), João Camarero (violão de 7 cordas), Lan Lahn (percussão), Paulo Dafilin (violão, viola e guitarra), Marcelo Costa (percussão) e Marcelo Caldi (regência, piano e acordeom), Maria Bethânia segue se reinventando. Não por coincidência, o show que já passou por tantos lugares impactou uma enorme legião de fãs das mais diversas gerações e tribos.

Agora será a vez de São Paulo se despedir de “Fevereiros” no dia 9 de março de 2024.

Serviços: Maria Bethânia – Show que encerra a turnê “Fevereiros” – Espaço Unimed em São Paulo

Data: 09 de março de 2024 (sábado)

Abertura da casa: 19h

Início do show: 21h

Local: Espaço Unimed (Rua Tagipuru, 795 – Barra Funda – São Paulo – SP)

Classificação etária: 16 anos

Acesso para deficientes: sim

Capacidade da casa para este evento: 5.896

Ingressos:

Pista R$ 420,00 (inteira) e R$210,00 (meia) |

Setor A, B, C e D: R$ 880,00 (inteira) e R$ 440,00 (meia) |

Setor E, F, G e H: R$ 780,00 (inteira) e R$ 390,00 (meia) |

Camarotes A: R$ 880,00 (por pessoa e somente inteira) |

Camarotes B: R$ 780,00 (por pessoa e somente inteira) |

Mezanino: R$ 420,00 (somente inteira)

Compras de ingressos: Nas bilheterias do Espaço Unimed (de segunda a sábado, das 10h às 19h – sem taxa de conveniência) ou online Ticket360 > Espaço Unimed

Formas de Pagamento: Cartão de crédito (Aura, American Express, Mastercard, Dinners, Discover, Elo, JCB e Visa) e boleto. Não aceitamos cheques.

Objetos proibidos: Câmera fotográfica profissional ou semi profissional (câmeras grandes com zoom externo ou que trocam de lente), filmadoras de vídeo, gravadores de áudio, canetas laser, qualquer tipo de tripé, pau de selfie, camisas de time, correntes e cinturões, garrafas plásticas, bebidas alcóolicas, substâncias tóxicas, fogos de artifício, inflamáveis em geral, objetos que possam causar ferimentos, armas de fogo, armas brancas, copos de vidro e vidros em geral, frutas inteiras, latas de alumínio, guarda-chuva, jornais, revistas, bandeiras e faixas, capacetes de motos e similares.