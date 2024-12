Maria, a MC que conquistou o Brasil e o mundo, marca presença em premiação do PodPah e faz história no Hip Hop

Maria MC, também conhecida como Maria ZN, é uma das MCs mais influentes e poderosas da cena do Hip Hop no Brasil. Nesta semana, ela alcançou um marco histórico ao se tornar a única mulher a participar da premiação transmitida pelo PodPah, evento que celebra os maiores nomes da cultura urbana. Sua performance destacou não apenas sua habilidade incomparável no freestyle, mas também o papel crescente das mulheres no universo do Hip Hop.

Em 2024, Maria MC consolidou sua trajetória com feitos marcantes. Um dos momentos mais impactantes foi quando o ator Will Smith compartilhou um vídeo seu em suas redes sociais, gerando repercussão global. O conteúdo, traduzido para diversas línguas, elevou Maria a um novo patamar de reconhecimento internacional, reforçando seu status como ícone dentro e fora do Brasil.

Além de sua visibilidade artística, Maria MC tem se destacado como embaixadora de grandes marcas. Em 2024, ela completou seis meses como embaixadora do Habib’s e firmou parcerias com gigantes como Monster, NBA, Diadora e outras. Sua presença digital é impressionante: seus stories alcançam entre 66 mil e 226 mil visualizações, e mais de cinco de seus reels já ultrapassaram 1 milhão de visualizações. Esses números refletem sua força como influenciadora e figura de destaque no cenário cultural.

Maria também diversificou sua atuação para além das rimas. Ela colaborou com marcas como Hellmann’s, NBA, Approve, e atualmente representa a grife de roupas Over Come, solidificando-se como uma trendsetter na moda urbana.

Adicionalmente, Maria MC integra o time da MIBR ao lado de nomes de peso como Neo e Apollo, um dos maiores MCs do rap brasileiro.

Com seu talento inigualável, forte presença de palco e engajamento em diversas frentes, Maria MC está quebrando barreiras, elevando o Hip Hop feminino e consolidando-se como uma das maiores referências da cena atual. Sua trajetória é uma inspiração e um lembrete do poder transformador da representatividade no universo cultural.